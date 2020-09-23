Davutoğlu açıkladı! Gelecek Partisi kendi adayını çıkaracak

Medyanın Ankara temsilcileri, Gelecek Partisi Genel Merkez Binasını ziyaret ederek Ahmet Davutoğlu'na sorular yöneltti.

Bu ziyarette bulunan isimlerden olan Akşam Gazetesi yazarı Emin Pazarcı, bugünkü yazısında Ahmet Davutoğlu ile arasında geçen görüşmeyi yazdı.

Pazarcı, yazısında önümüzdeki seçimlerde Gelecek Partisi'nin kendi Cumhurbaşkanı adayını çıkaracağını belirterek yazısında şu ifadelere yer verdi:

Yeni sistemde iktidar olmak istiyorsanız, Cumhurbaşkanlığına aday olmanız gerekiyor. Çünkü TBMM’de çoğunluk sağlamak yetmez. Türkiye artık Beştepe’den yönetiliyor. Cumhurbaşkanlığına aday mısınız?

Önce “evet” ya da “hayır” demedi. Gelecek Partisi’nin Cumhurbaşkanlığı Makamına talip olduğunu belirtti. Meselenin şahsileştirilmemesi gerektiğini ve konunun “Ahmet Davutoğlu” olmadığını söyledi.

Israr ettim. Kendisine “Gelecek Partisi birilerini Cumhurbaşkanlığı’na taşımak için kuruldu” eleştirilerini hatırlattım. “O zaman daha açık söyleyeyim” dedi:

-Günü geldiğinde, Gelecek Partisi’nin kendi Cumhurbaşkanı Adayı olacak. Arkadaşlarla istişare edip bir isim belirleyeceğiz. Biz birini Cumhurbaşkanı yapmak için parti kurmadık.

2023’e daha çok var. Ancak, Erdoğan’ın karşısına şimdiden yeni bir Cumhurbaşkanı Adayı çıktı. Adı Ahmet Davutoğlu mu olur, yoksa başka bir isim mi belirlenir; o şimdilik belli değil. Ancak, Gelecek Partisi’nin 2023’te kendi Cumhurbaşkanı Adayını çıkaracağı açıklandı.

Dün, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile birlikteydik. Medyanın Ankara temsilcilerini, yeni Genel Merkez Binası’nda ağırladı. Sorularımızı cevaplandırdı.

Binaya girdiğimizde alışılmışın dışında bir görüntü ile karşılaştım. Diğer siyasi parti genel merkezlerinden farklıydı. Bir parti genel merkezinden çok, holding binasına benziyordu. Son derece düzenli ve tertipliydi. Bu görüntü, beni yıllar öncesine götürdü. Cem Boyner’in Yeni Demokrasi Hareketi’ni hatırattı. Böyle bir görüntüye ilk olarak orada rastlamıştım.

Bir başka benzerlik de söylemlerdeydi. Boyner, oldukça iddialıydı. “Açık toplum, çoğulculuk, özgürlük, demokrasi ve temiz siyaset” söylemleri ile ortaya çıkmıştı. Davutoğlu’nun konuşmalarında de benzer vurguları gördüm.

Ama Yeni Demokrasi Hareketi tutmadı. Boyner, ilk genel seçimde binde 48 oy alarak ciddi bir hezimet yaşadı. Siyasetten çekildi.



***Dünden bu güne köprünün altından çok sular aktı tabii. Sistem değişti. Türkiye artık Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yönetiliyor. Davutoğlu da sürekli olarak “Biz iktidar olmak için parti kurduk” diyor.

Durum bu olunca, kendisine net bir dille sordum:

-Yeni sistemde iktidar olmak istiyorsanız, Cumhurbaşkanlığına aday olmanız gerekiyor. Çünkü TBMM’de çoğunluk sağlamak yetmez. Türkiye artık Beştepe’den yönetiliyor. Cumhurbaşkanlığına aday mısınız?

Önce “evet” ya da “hayır” demedi. Gelecek Partisi’nin Cumhurbaşkanlığı Makamına talip olduğunu belirtti. Meselenin şahsileştirilmemesi gerektiğini ve konunun “Ahmet Davutoğlu” olmadığını söyledi.

Israr ettim. Kendisine “Gelecek Partisi birilerini Cumhurbaşkanlığı’na taşımak için kuruldu” eleştirilerini hatırlattım. “O zaman daha açık söyleyeyim” dedi:

-Günü geldiğinde, Gelecek Partisi’nin kendi Cumhurbaşkanı Adayı olacak. Arkadaşlarla istişare edip bir isim belirleyeceğiz. Biz birini Cumhurbaşkanı yapmak için parti kurmadık.

Durum netleşti…

Gelecek Partisi, kendi Cumhurbaşkanı Adayını çıkaracaksa eğer, Ahmet Davutoğlu 2023’te aday. Çünkü doğru olan da yakışan da bu!

Peki, ilk turda sonuç alınamazsa, Cumhurbaşkanı seçilemezse ne olacak? İşin püf noktası da bu zaten!

İkinci turda Erdoğan’la birlikte muhtemelen CHP’nin destek verdiği aday yarışacak. Gelecek Partisi o durumda ne yapacak? Kimi destekleyecek?

Cevabını vereyim hemen:

Hem Ahmet Davutoğlu’nun, hem de kurmaylarının yaptığı değerlendirmelere bakılırsa, bu isim Recep Tayyip Erdoğan olmayacak. Yanlış düşünüyorsam düzeltebilirler. “Biz Erdoğan’a da oy verebiliriz” diyebilirler.

