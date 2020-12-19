Daum'dan Fenerbahçe flaş paylaşım!
Alman teknik adam, Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının hemen öncesinde Türkçe bir mesaj yayınladı. Daum'un mesajı, "Kendisini hatırlatıyor" iddialarına sebep oldu.
GÜNDEM 19.12.2020, 22:20
Christoph Daum, Gaziantep- Fenerbahçe maçının hemen öncesinde önemli bir paylaşım yaptı.
Türkçe mesaj yayınlayan Daum, "2021 kutlu olsun. Mutlu yıllar" mesajı verdi. Daum, Türkçe etiketler kullanmayı da ihmal etmedi. Alman hoca geçtiğimiz günlerde de Fenerbahçe ve Türkiye bayraklarıyla yer aldığı bir fotoğrafı instagramdan post atmıştı. Daum o postunda, "Fenerbahçeli taraftarların beni unutmamış olması çok gururlandırdı. Önümüzdeki maçlarda onlara başarılar dilerim. Türkiye benim ikinci vatanımdır ve sonsuza dek öyle kalacaktır" yazmıştı.
Daum'un son günlerdeki mesajları, "Kendisini Fenerbahçe taraftarına hatırlatıyor" yorumlarının yapılmasına neden oldu.
Türkçe mesaj yayınlayan Daum, "2021 kutlu olsun. Mutlu yıllar" mesajı verdi. Daum, Türkçe etiketler kullanmayı da ihmal etmedi. Alman hoca geçtiğimiz günlerde de Fenerbahçe ve Türkiye bayraklarıyla yer aldığı bir fotoğrafı instagramdan post atmıştı. Daum o postunda, "Fenerbahçeli taraftarların beni unutmamış olması çok gururlandırdı. Önümüzdeki maçlarda onlara başarılar dilerim. Türkiye benim ikinci vatanımdır ve sonsuza dek öyle kalacaktır" yazmıştı.
Daum'un son günlerdeki mesajları, "Kendisini Fenerbahçe taraftarına hatırlatıyor" yorumlarının yapılmasına neden oldu.
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