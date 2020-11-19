Darısı diğer İslâm ülkelerinin başına

İslâm düşmanlığını devlet politikası haline getiren Fransa’ya karşı devlet nezdinde ilk yaptırım Pakistan’dan geliyor. Meydanlara inen Pakistanlılar, İslamabad yönetimine çağrıda bulunarak, Fransa ile tüm ilişkilerin kesilmesini talep etti. Halkın talebini kabul eden Pakistan yönetimi, Fransa ile ilişkilerini kesmeye hazırlanıyor.

İslâm düşmanlığını devlet politikası haline getiren Fransa’ya karşı haklı öfke dinmek bilmiyor. Macron yönetiminin İslâm’a ve Müslümanlara açtığı savaşın ardından İslâm ülkelerinde eylemler düzenlenirken protesto gösterilerinin bir adresi de Pakistan oldu.

Pakistan’da halk, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un küstah açıklamalarına ve sergilenen İslâm düşmanlığına tepki gösterdi. Hafta sonundan bu yana Rawalpindi şehrinde gösteriler düzenlenirken eylemlerde İslamabad yönetimine önemli bir çağrılarda bulunuldu. Meydanlara inen Pakistanlılar, ülkedeki Fransa büyükelçiliğinin kapatılmasını ve Fransa ile tüm ilişkilerin kesilmesini talep etti. Rawalpindi’nin haricinde daha önce de Pakistan’ın diğer şehirleri Karaçi, Lahor, Peşaver ve İslamabad gibi yerlerde Fransa ve Macron karşıtı gösteriler düzenlenmişti.

İslâm’a, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e (S.A.V.) ve dolayısıyla tüm Müslümanlara açılan savaşın ardından İslam ülkelerinin idarecilerinden Fransa’ya karşı sert yaptırımlarda bulunulması talep ediliyor. Bu doğrultuda Müslüman ülkelerin devlet nezdinde Fransa ile tüm ilişkileri kesmesi bekleniyor. Müslüman halkların boykot kampanyasının ardından Fransa’dan gelen ürkek açıklamalar zihinlerdeki yerini korurken Fransa’ya devletler düzeyinde uygulanacak bir boykotun etkisinin daha da büyük olacağı öngörülüyor.

Fransa’daki İslâm düşmanlığına Pakistan’da verilen tepki büyük yankı uyandırırken İslamabad yönetiminin önemli bir kararın eşiğinde olduğu bilgisine ulaştık. Söz konusu iddialara göre düzenlenen eylemlerin ardından Pakistan yönetimi ile göstericiler arasında anlaşma gerçekleştirildi ve göstericiler tarafından dile getirilen talepler kabul edildi. Buna göre Pakistan’ın, Fransa’nın İslamabad büyükelçisini 2-3 ay içinde ülkeden sınır dışı edeceği ve Paris’e yeni büyükelçi atamayacağı kaydedildi. Öte yandan iddialara göre varılan anlaşma neticesinde Fransız ürünleri Pakistan’da devlet düzeyinde boykot edilecek.

