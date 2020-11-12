Darbesi Sisi'den Yunanistan'a güvence!
Darbeci Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Atina'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaretinde Yunanistan'a bir dizi güvence verdi.
GÜNDEM 12.11.2020, 04:43
Darbeci Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Yunanistan'a resmi ziyaret gerçekleştirdi.
Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ile yaptığı görüşmesinde Ağustos ayında iki ülke arasında imzalanan deniz yetki alanları anlaşmasının öneminden söz eden Sisi "iki ülkeyi yakınlaştıran bu gibi anlaşmalar imzalamaya devam edeceğini" vurguladı.
Mutabakatın Mısır ile Yunanistan arasındaki ilişkileri pekiştirdiğini belirten Sisi, "Mısır, Yunanistan'ın güvenliğini ve deniz sınırlarını koruması için her zaman Yunanistan'ın yanında yer alacaktır"dedi.
Sisi ayrıca Avrupa'daki son terör olaylarına da değindi ve bu eylemlerin "aşırıcı teröristlerin eylemleri" olduğunu; "dinle hiçbir ilgisi olmadığını" kaydetti.
Sakelaropulu ise iki ülke arasında imzalanan mutabakatın bir dönüm noktası olduğuna yönelik açıklamaları ise Türkiye'ye karşı bir mesaj olarak algılandı.
Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ile yaptığı görüşmesinde Ağustos ayında iki ülke arasında imzalanan deniz yetki alanları anlaşmasının öneminden söz eden Sisi "iki ülkeyi yakınlaştıran bu gibi anlaşmalar imzalamaya devam edeceğini" vurguladı.
Mutabakatın Mısır ile Yunanistan arasındaki ilişkileri pekiştirdiğini belirten Sisi, "Mısır, Yunanistan'ın güvenliğini ve deniz sınırlarını koruması için her zaman Yunanistan'ın yanında yer alacaktır"dedi.
Sisi ayrıca Avrupa'daki son terör olaylarına da değindi ve bu eylemlerin "aşırıcı teröristlerin eylemleri" olduğunu; "dinle hiçbir ilgisi olmadığını" kaydetti.
Sakelaropulu ise iki ülke arasında imzalanan mutabakatın bir dönüm noktası olduğuna yönelik açıklamaları ise Türkiye'ye karşı bir mesaj olarak algılandı.
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