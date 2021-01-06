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Darbe iması ve başörtüsü tartışmaları ve Boğaziçi'nde yaşananlar...
Boğaziçi Üniversitesi'nde neler oluyor? İlker Başbuğ 27 Mayıs sözleri ne anlama geliyor? Can Ataklı darbe çağrısı mı yaptı? Gazeteci Hasan Basri Akdemir sordu Ufuk Uras, Celal Kazdağlı yanıtladı.
GÜNDEM 06.01.2021, 15:27
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TV5'de 4. Güç programını da yapan Gazeteci Hasan Basri Akdemir'in youtube kanalındaki konukları Ufuk Uras ve Celal Kazdağlı oldu.
Programda Fikri Sağlar'ın "başörtüsü" çıkışı, gelen tepkilerin yanı sıra, İlker Başbuğ'un 27 Mayıs sözleri, darbe iması iddiaları masaya yatırıldı.
Programda ayrıca Can Ataklı'nın 'Erdoğan seçimle gitmez' başlığıyla YouTube'da paylaştığı video ve Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşananlar da tartışıldı.
Programda Fikri Sağlar'ın "başörtüsü" çıkışı, gelen tepkilerin yanı sıra, İlker Başbuğ'un 27 Mayıs sözleri, darbe iması iddiaları masaya yatırıldı.
Programda ayrıca Can Ataklı'nın 'Erdoğan seçimle gitmez' başlığıyla YouTube'da paylaştığı video ve Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşananlar da tartışıldı.
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