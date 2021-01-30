Danıştay'ın elektrik faturaları hakkındaki kararı o partiye yaradı!
HKP’nin elektrik faturalarına yansıyacak bedellerinin iptali için Danıştay’a açtığı davada karar açıklandı.
GÜNDEM 30.01.2021, 23:43
HKP’nin elektrik faturalarına yansıyacak bedellerinin iptali için Danıştay’a açtığı davada karar açıklandı.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (EPDK) Elektrik şirketlerine ait ağırlama, seyahat ve daha birçok harcamasının vatandaşın faturasına yansıtılmasında tartışmalar sürerken, Halkın Kurtuluş Partisi’nin (HKP) yürürlüğünün durdurulması ve iptal edilmesi istemiyle Danıştay 13. Dairesinde dava açmıştı.
Açılan dava kamuoyu tarafından desteklenmiş ve EPDK büyük tepki görmüştü. Gelen tepkiler üzerine EPDK bu düzenlemesini geri çekmek zorunda kalmıştı. Ancak HKP’nin açtığı davadan sonra geri çektiği için, Danıştay 13. Dairesi, EPDK’ye “HKP’nin avukatlık ücretlerini ödeyeceksin” dedi.
Konuyla ilgili Odatv’ye konuşan HKP avukatları, “Davadaki haklılığımızın teyitidir. Halkımızın, fakir fukaranın hakkını yedirmemek için her an ve her alanda mücadeleye devam edeceğiz. İşsizliğe pahalılığa, zama ve zulme son diyeceğiz. Yıkılacak bu soygun ve sömürü düzeni” dediler.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (EPDK) Elektrik şirketlerine ait ağırlama, seyahat ve daha birçok harcamasının vatandaşın faturasına yansıtılmasında tartışmalar sürerken, Halkın Kurtuluş Partisi’nin (HKP) yürürlüğünün durdurulması ve iptal edilmesi istemiyle Danıştay 13. Dairesinde dava açmıştı.
Açılan dava kamuoyu tarafından desteklenmiş ve EPDK büyük tepki görmüştü. Gelen tepkiler üzerine EPDK bu düzenlemesini geri çekmek zorunda kalmıştı. Ancak HKP’nin açtığı davadan sonra geri çektiği için, Danıştay 13. Dairesi, EPDK’ye “HKP’nin avukatlık ücretlerini ödeyeceksin” dedi.
Konuyla ilgili Odatv’ye konuşan HKP avukatları, “Davadaki haklılığımızın teyitidir. Halkımızın, fakir fukaranın hakkını yedirmemek için her an ve her alanda mücadeleye devam edeceğiz. İşsizliğe pahalılığa, zama ve zulme son diyeceğiz. Yıkılacak bu soygun ve sömürü düzeni” dediler.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 30 Ocak 2021
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|21
|45
|2. Beşiktaş
|20
|44
|3. Galatasaray
|21
|42
|4. Gaziantep FK
|21
|35
|5. Hatayspor
|21
|35
|6. Alanyaspor
|20
|34
|7. Trabzonspor
|20
|33
|8. Karagümrük
|21
|31
|9. Malatyaspor
|21
|28
|10. Antalyaspor
|20
|26
|11. Göztepe
|20
|25
|12. Kasımpaşa
|21
|25
|13. Rizespor
|21
|25
|14. Sivasspor
|20
|24
|15. Başakşehir
|21
|24
|16. Konyaspor
|20
|23
|17. Kayserispor
|21
|22
|18. Gençlerbirliği
|20
|19
|19. Ankaragücü
|20
|18
|20. Erzurumspor
|20
|17
|21. Denizlispor
|20
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|18
|38
|2. İstanbulspor
|18
|37
|3. Samsunspor
|18
|36
|4. Tuzlaspor
|19
|33
|5. Altay
|18
|32
|6. Adana Demirspor
|18
|31
|7. Ankara Keçiörengücü
|19
|31
|8. Bursaspor
|18
|30
|9. Altınordu
|18
|28
|10. Bandırmaspor
|19
|27
|11. Adanaspor
|19
|24
|12. Ümraniye
|18
|20
|13. Boluspor
|18
|19
|14. Menemen Belediyespor
|18
|19
|15. Akhisar Bld.Spor
|19
|19
|16. Balıkesirspor
|19
|16
|17. Ankaraspor
|19
|13
|18. Eskişehirspor
|19
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|20
|44
|2. M. United
|21
|41
|3. Leicester City
|20
|39
|4. Liverpool
|20
|37
|5. West Ham
|20
|35
|6. Tottenham
|19
|33
|7. Everton
|19
|33
|8. Arsenal
|21
|31
|9. Chelsea
|20
|30
|10. Aston Villa
|18
|29
|11. Southampton
|19
|29
|12. Leeds United
|19
|26
|13. Crystal Palace
|21
|26
|14. Wolverhampton
|21
|23
|15. Burnley
|19
|22
|16. Newcastle
|21
|22
|17. Brighton
|20
|18
|18. Fulham
|20
|14
|19. West Bromwich
|21
|12
|20. Sheffield United
|21
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|18
|47
|2. Real Madrid
|20
|40
|3. Sevilla
|20
|39
|4. Barcelona
|19
|37
|5. Villarreal
|20
|34
|6. Real Sociedad
|20
|31
|7. Granada
|20
|28
|8. Real Betis
|20
|27
|9. Levante
|20
|26
|10. Athletic Bilbao
|19
|24
|11. Celta de Vigo
|20
|24
|12. Cádiz
|20
|24
|13. Valencia
|21
|23
|14. Getafe
|19
|23
|15. Eibar
|21
|20
|16. Real Valladolid
|21
|20
|17. Osasuna
|20
|19
|18. Deportivo Alaves
|20
|18
|19. Elche
|19
|17
|20. Huesca
|21
|16
Sayfalar Tümü