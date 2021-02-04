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Damacanalar için yeni dönem! Kare kod uygulamalı takip
Günlük su tüketiminde önemli bir etkiye sahip damacanaların hijyen denetimi için kare kod uygulaması devre sokuluyor.
GÜNDEM 04.02.2021, 10:00
Koronavirüs salgını sürecinden kısıtlama kararlarının hayata geçmesiyle evde su tüketiminden ciddi artışlar yaşanıyor.
Antalya'da damacana su satışları mart ayından bu yana yüzde 70 artarken, damacana su satışı yapan bayi sayısında da artış yaşandı. Sirkülasyonun da artmasıyla damacanaların kullanım süresi olan 70 dolumu takip edebilmek için firmalar farklı yöntemler denemeye başladı. Üretim tarihinin yazıldığı damacanalar, bazı firmalar tarafından kare kod ile elektronik ortamda takip edilmeye başlandı.
Antalya Tüp ve Su Dağıtıcıları Derneği (ANTSUDER) Başkan Yardımcısı Halil Mert, genelde satışların yaz aylarında arttığını, ancak bu süreçte kış aylarında dahi bu rakamları geçtiklerini belirtti. Mert, “Bayilerimiz koronavirüs sürecinden etkilenmedi, aksine satışlarımız arttı. Tüm hijyen kurallarına uyarak satışlarımız devam ediyor. Bayilerimizin sayısında artış yaşandı. Buna bağlı olarak mart ayında eleman dahi bulamıyorduk ancak şimdi bu işi yapmak isteyen birçok kişi var" dedi.
Damacanaların fabrikalarda uygun hijyen koşullarında temizlendiğini belirten Mert, “Bayilerimiz müşterilerden aldıkları damacanaları fabrikalara teslim ediyor. Damacanalar dezenfekte edildikten sonra tekrar dolduruluyor. Bu noktada dikkat edilmesi gereken şey ise damacanaların ömrü 70 dolumdur ve 5 yıl ömrü vardır. Müşterilerimiz suyu rahatça tüketebilir. Bazı firmalar artık damacanaların altlarına kare kod yerleştiriyor. Bu şekilde damacanalar artık elektronik ortamda da takip edilebiliyor" diye konuştu.
Antalya'da damacana su satışları mart ayından bu yana yüzde 70 artarken, damacana su satışı yapan bayi sayısında da artış yaşandı. Sirkülasyonun da artmasıyla damacanaların kullanım süresi olan 70 dolumu takip edebilmek için firmalar farklı yöntemler denemeye başladı. Üretim tarihinin yazıldığı damacanalar, bazı firmalar tarafından kare kod ile elektronik ortamda takip edilmeye başlandı.
Antalya Tüp ve Su Dağıtıcıları Derneği (ANTSUDER) Başkan Yardımcısı Halil Mert, genelde satışların yaz aylarında arttığını, ancak bu süreçte kış aylarında dahi bu rakamları geçtiklerini belirtti. Mert, “Bayilerimiz koronavirüs sürecinden etkilenmedi, aksine satışlarımız arttı. Tüm hijyen kurallarına uyarak satışlarımız devam ediyor. Bayilerimizin sayısında artış yaşandı. Buna bağlı olarak mart ayında eleman dahi bulamıyorduk ancak şimdi bu işi yapmak isteyen birçok kişi var" dedi.
Damacanaların fabrikalarda uygun hijyen koşullarında temizlendiğini belirten Mert, “Bayilerimiz müşterilerden aldıkları damacanaları fabrikalara teslim ediyor. Damacanalar dezenfekte edildikten sonra tekrar dolduruluyor. Bu noktada dikkat edilmesi gereken şey ise damacanaların ömrü 70 dolumdur ve 5 yıl ömrü vardır. Müşterilerimiz suyu rahatça tüketebilir. Bazı firmalar artık damacanaların altlarına kare kod yerleştiriyor. Bu şekilde damacanalar artık elektronik ortamda da takip edilebiliyor" diye konuştu.
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