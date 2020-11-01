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Dağlık Karabağ'ın sözde liderinin askeri konvoyu vuruldu
Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Harutyunyan'ın içinde bulunduğu askeri konvoy, Azerbaycan'ın vurulduğu iddia edildi. Resmi kaynaklardan henüz bir açıklama gelmedi.
GÜNDEM 01.11.2020, 22:14
Ermenistan'ın, 27 eylül sabahı Terter ve Füzuli kentlerinde sivillere yaptığı saldırıya Azerbaycan ordusu karşı hücuma geçerek karşılık verdi. Bu kapsamda işgal altında bulunan Dağlık Karabağ'ı kurtarmak için operasyon başlatan Azerbaycan ordusu, birçok kritik bölge ele geçirildi.
Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Harutyunyan, yaptığı açıklamada, "Azerbaycan ordusunun nihai hedefi şehri ele geçirmektir. Şuşa'yı kontrol eden Karabağ'ı kontrol eder" açıklamasında bulundu.
Harutyunyan, "Ben zafere inanıyorum, bu günlerin dönüm noktası olacağına inanıyorum. Bunun için mücadele etmeniz, Azerbaycan ordusunu cezalandırmanız, bir an önce Artsah'a gelmeniz gerekiyor. Birkaç gün içinde cephede bir kırılma noktası oluşturmalı ve düşmanı Şuşa'nın kapılarında cezalandırmalıyız" dedi.
Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Harutyunyan, yaptığı açıklamada, "Azerbaycan ordusunun nihai hedefi şehri ele geçirmektir. Şuşa'yı kontrol eden Karabağ'ı kontrol eder" açıklamasında bulundu.
Harutyunyan, "Ben zafere inanıyorum, bu günlerin dönüm noktası olacağına inanıyorum. Bunun için mücadele etmeniz, Azerbaycan ordusunu cezalandırmanız, bir an önce Artsah'a gelmeniz gerekiyor. Birkaç gün içinde cephede bir kırılma noktası oluşturmalı ve düşmanı Şuşa'nın kapılarında cezalandırmalıyız" dedi.
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