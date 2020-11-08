Dağlık Karabağ'ın sözde başkenti Hankendi'den kaçışlar başladı
Karabağ'ın kalbi olan Şuşa'nın işgal altından kurtarılması sonrası Hankendi'de sivil Ermeniler bölgeyi boşaltmak için uzun araç kuyrukları oluşturdu.
GÜNDEM 08.11.2020, 21:50
Azerbaycan ordusu, başlattığı harekatta kritik bir nokta olan Şuşa'yı ele geçirdi. Etkili bir askeri stratejiyle öncelikle Şuşa'nın Laçin koridoru ile bağlantısını kesen Azeri ordusu, ardından kuzey ve güney eksenlerinden Şuşa kentinin içine girerek ele geçirdi.
Bu gelişme üzerine Dağlık Karabağ'ın sözde başkenti olan Hankendi'yi Ermeni siviller tahliye etmeye başladı. Kentten gelen görüntülerde, yüzlerce insanın yola düşerek şehri terk etmeye başladığı görülürken Azerbaycan ordusunun bölgede büyük ilerleme kaydettiği tahmin ediliyor.
Bu gelişme üzerine Dağlık Karabağ'ın sözde başkenti olan Hankendi'yi Ermeni siviller tahliye etmeye başladı. Kentten gelen görüntülerde, yüzlerce insanın yola düşerek şehri terk etmeye başladığı görülürken Azerbaycan ordusunun bölgede büyük ilerleme kaydettiği tahmin ediliyor.
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