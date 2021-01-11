Reklam

Son Dakika

D-8, Türkiye’nin imzaladığı en önemli anlaşmadır

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı, “Doğu Akdeniz, Ortadoğu ve Kafkasya Bağlamında Bölgesel Dış Politik Gelişmeler” konulu online bir program düzenledi.

GÜNDEM 11.01.2021, 04:33
D-8, Türkiye’nin imzaladığı en önemli anlaşmadır
Programda konuşan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya “Erbakan Hocamızın kurucu lideri olduğu D-8, Türkiye’nin küresel çapta imzaladığı en önemli anlaşmadır. Türkiye, bu güzide kurumu yeniden aktif hale getirmelidir” dedi.
Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı’nın düzenlediği “Doğu Akdeniz Ortadoğu ve Kafkasya Bağlamında Bölgesel Dış Politik Gelişmeler” konulu konferans büyük ilgi gördü. Zoom ve YouTube üzerinden canlı yayınlanan programa Saadet Partisi ve Milli Görüş teşkilatlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Programa konuşmacı olarak katılan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya, Doğu Akdeniz’den Karabağ meselesine, Suriye krizinden Doğu Türkistan mücadelesine kadar Türkiye’nin dış politikasını ilgilendiren birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

* Konuşmasına Suriye’deki gelişmeleri değerlendirerek başlayan Mustafa Kaya, “Türkiye, Suriye’ye Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı isimleriyle 3 harekât düzenledi. Bu harekâtlarda PKK ve YPG terör örgütlerinin terör koridoru önemli ölçüde kesilmiş oldu. Batı tarafından Suriye Demokratik Güçleri olarak tanıtılan güçler PKK-YPG terör örgütüdür. İdlib’de de aynı şekilde terör örgütleri mevcut. Amerika bu örgütlerini kullanarak Suriye’deki istikrarsızlığı sürdürmek istiyor. Türkiye, ABD ve Rusya ile değil bölge ülkeleri ile birlikte hareket ederek Suriye’de kalıcı barış için çaba göstermeli” dedi.

Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri anlatan Mustafa Kaya, “Akdeniz’le en uzun sınıra sahip ülke Türkiye’dir. Akdeniz’deki güç düellosundaki dengeyi korumak amacıyla Türkiye ile Libya arasında deniz yetki anlaşması yapıldı. Bu anlaşma Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de elini güçlendirmiştir diyebiliriz, lakin bölgesel anlamda bütün problemleri çözdü demek hayalcilik olur. Yunanistan’ın Türkiye’nin meşru haklarını gasp etmeye yönelik çabaları ve Türkiye’yi köşeye sıkıştırma çabaları kabul edilemez” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’yi yakından ilgilendiren Karabağ’daki sıcak gelişmeleri de yorumlayan Kaya, “Azerbaycan, 44 günlük bir savaşta 2.783 şehit vererek Karabağ’ın yüzde 70’ini geri aldı ve işgalden kurtardı. Karabağ’ın yüzde 30’unda hâlâ Rusya askeri birlikleri ile beraber Ermenistan işgali devam ediyor. Azerbaycan’ın onurlu vatan mücadelesinin sahiplenilmesi gerektiğini altını çizmek istiyorum. İsrail ve Azerbaycan’ın yakın ilişkiler söz konusu, İsrail’in Azerbaycan’a yüklü miktarda silah satışı var. Dağlık Karabağ’ı almamız büyük başarı, lakin Azerbaycan İsrail’in stratejik bir üssü haline getirilirse bundan bütün Müslüman ülkeler zarar görecek. Suriye’deki istikrarsız yapı Kafkas coğrafyasına taşınacak. Bu tehlikeye karşı dikkatli olmalıyız” şeklinde konuştu.

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki (ABD) son başkanlık seçimlerini analiz eden Kaya, “Amerika’daki küreselciler ve ulusalcılar arasındaki kapitalist mantık aynıdır. İkisi de sömürgeyi ve kaba kuvveti esas alır. Trump zamanında Ortadoğu’da Siyonistlerin hayalini gerçekleştiren birçok şey yapıldı. Bunların başında Kudüs’ün İsrail’in başkenti ilan edilmesi, Yüzyılın Anlaşması, Suudi Arabistan’la yapılan dev silah anlaşması ve son olarak İslam ülkelerini İsrail’le normalleşme anlaşmaları geliyor. Türkiye coğrafya itibarıyla hem doğu ülkesidir hem batı ülkesidir. Türkiye hiçbir zaman Rusya, ABD ve Çin’in güç dengesinde tarafgir konuma girmemeli. Türkiye’nin jeopolitik yapısı kendi bağımsız dış politikasını oluşturmayı gerektirmektedir” ifadelerini kullandı.

Doğu Türkistan meselesinin siyasi ve ekonomik yönlerini değerlendiren Kaya, “Ekonomisi ve sanayisi her geçen yıl büyüyen Çin’in en büyük handikabı hammadde sıkıntısıdır. Hammadde kaynaklarının ve petrol doğalgaz gibi yer altı zenginliklerinin Doğu Türkistan topraklarında olması Çin’i rahatsız ediyor. Çin yönetimi, dini ve milli kültürünü koruyan Müslüman bir halkı kendisine tehdit olarak görüyor. Çin, Türkiye üzerinden Avrupa ile ticaret yapacağı ‘Bir Kuşak Bir Yol’ projesi için Türkiye’de yatırımlar yapmaya çoktan başladı. Türkiye ekonomik kaygıları sebebiyle Doğu Türkistan meselesine sessiz kalıyor” tespitlerinde bulundu.

Milli Görüş Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın kurucu lideri olduğu D-8 İslam Birliği Projesi’nin önemini hatırlatan Kaya, “Türkiye Cumhuriyeti tarihinde komşu ülkelerle iyi ilişkiler kurabilme adına Sadabat Paktı, Balkan Antantı gibi önemli anlaşmalar imzalandı. Bunlardan daha da geniş ve kapsamlısı ise D-8’dir. Erbakan Hocamızın kurduğu D-8 Projesi Türkiye’nin küresel çapta imzaladığı tüm dünya ülkelerini etkileyen en önemli anlaşmasıdır. Türkiye, ne yapıp edip D-8’de imzası bulunan bu 8 ülkeyi bir araya getirmenin hesaplarını yapmalı ve bu güzide kurumu yeniden aktif hale getirmelidir” diye konuştu.

Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 11 Ocak 2021
İmsak 03:20
Güneş 05:20
Öğle 13:03
İkindi 17:03
Akşam 20:36
Yatsı 22:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 17 35
2. Galatasaray 17 33
3. Fenerbahçe 16 32
4. Gaziantep FK 17 31
5. Alanyaspor 17 30
6. Hatayspor 17 28
7. Trabzonspor 17 26
8. Karagümrük 17 24
9. Antalyaspor 18 24
10. Konyaspor 17 22
11. Sivasspor 17 22
12. Başakşehir 17 22
13. Malatyaspor 17 21
14. Rizespor 17 21
15. Göztepe 17 19
16. Kasımpaşa 16 19
17. Gençlerbirliği 17 19
18. Kayserispor 17 16
19. Ankaragücü 17 15
20. Denizlispor 17 14
21. Erzurumspor 17 13
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Ümraniye 17 20
12. Boluspor 17 19
13. Menemen Belediyespor 17 19
14. Balıkesirspor 17 16
15. Adanaspor 16 15
16. Akhisar Bld.Spor 16 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. Liverpool 17 33
2. M. United 16 33
3. Leicester City 17 32
4. Tottenham 16 29
5. Man City 15 29
6. Southampton 17 29
7. Everton 16 29
8. Aston Villa 15 26
9. Chelsea 17 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 17 23
12. Leeds United 17 23
13. Wolverhampton 17 22
14. Crystal Palace 17 22
15. Newcastle 16 19
16. Burnley 15 16
17. Brighton 17 14
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 17 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 15 38
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 18 32
5. Real Sociedad 19 30
6. Sevilla 16 30
7. Granada 17 24
8. Celta de Vigo 18 23
9. Cádiz 18 23
10. Levante 17 21
11. Athletic Bilbao 18 21
12. Real Betis 17 20
13. Valencia 18 19
14. Eibar 18 19
15. Deportivo Alaves 18 18
16. Real Valladolid 18 18
17. Getafe 16 17
18. Elche 15 16
19. Osasuna 17 15
20. Huesca 17 12