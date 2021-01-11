D-8, Türkiye’nin imzaladığı en önemli anlaşmadır

Programda konuşan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya “Erbakan Hocamızın kurucu lideri olduğu D-8, Türkiye’nin küresel çapta imzaladığı en önemli anlaşmadır. Türkiye, bu güzide kurumu yeniden aktif hale getirmelidir” dedi.

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı’nın düzenlediği “Doğu Akdeniz Ortadoğu ve Kafkasya Bağlamında Bölgesel Dış Politik Gelişmeler” konulu konferans büyük ilgi gördü. Zoom ve YouTube üzerinden canlı yayınlanan programa Saadet Partisi ve Milli Görüş teşkilatlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Programa konuşmacı olarak katılan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya, Doğu Akdeniz’den Karabağ meselesine, Suriye krizinden Doğu Türkistan mücadelesine kadar Türkiye’nin dış politikasını ilgilendiren birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.



* Konuşmasına Suriye’deki gelişmeleri değerlendirerek başlayan Mustafa Kaya, “Türkiye, Suriye’ye Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı isimleriyle 3 harekât düzenledi. Bu harekâtlarda PKK ve YPG terör örgütlerinin terör koridoru önemli ölçüde kesilmiş oldu. Batı tarafından Suriye Demokratik Güçleri olarak tanıtılan güçler PKK-YPG terör örgütüdür. İdlib’de de aynı şekilde terör örgütleri mevcut. Amerika bu örgütlerini kullanarak Suriye’deki istikrarsızlığı sürdürmek istiyor. Türkiye, ABD ve Rusya ile değil bölge ülkeleri ile birlikte hareket ederek Suriye’de kalıcı barış için çaba göstermeli” dedi.



Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri anlatan Mustafa Kaya, “Akdeniz’le en uzun sınıra sahip ülke Türkiye’dir. Akdeniz’deki güç düellosundaki dengeyi korumak amacıyla Türkiye ile Libya arasında deniz yetki anlaşması yapıldı. Bu anlaşma Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de elini güçlendirmiştir diyebiliriz, lakin bölgesel anlamda bütün problemleri çözdü demek hayalcilik olur. Yunanistan’ın Türkiye’nin meşru haklarını gasp etmeye yönelik çabaları ve Türkiye’yi köşeye sıkıştırma çabaları kabul edilemez” değerlendirmesinde bulundu.



Türkiye’yi yakından ilgilendiren Karabağ’daki sıcak gelişmeleri de yorumlayan Kaya, “Azerbaycan, 44 günlük bir savaşta 2.783 şehit vererek Karabağ’ın yüzde 70’ini geri aldı ve işgalden kurtardı. Karabağ’ın yüzde 30’unda hâlâ Rusya askeri birlikleri ile beraber Ermenistan işgali devam ediyor. Azerbaycan’ın onurlu vatan mücadelesinin sahiplenilmesi gerektiğini altını çizmek istiyorum. İsrail ve Azerbaycan’ın yakın ilişkiler söz konusu, İsrail’in Azerbaycan’a yüklü miktarda silah satışı var. Dağlık Karabağ’ı almamız büyük başarı, lakin Azerbaycan İsrail’in stratejik bir üssü haline getirilirse bundan bütün Müslüman ülkeler zarar görecek. Suriye’deki istikrarsız yapı Kafkas coğrafyasına taşınacak. Bu tehlikeye karşı dikkatli olmalıyız” şeklinde konuştu.



Amerika Birleşik Devletleri’ndeki (ABD) son başkanlık seçimlerini analiz eden Kaya, “Amerika’daki küreselciler ve ulusalcılar arasındaki kapitalist mantık aynıdır. İkisi de sömürgeyi ve kaba kuvveti esas alır. Trump zamanında Ortadoğu’da Siyonistlerin hayalini gerçekleştiren birçok şey yapıldı. Bunların başında Kudüs’ün İsrail’in başkenti ilan edilmesi, Yüzyılın Anlaşması, Suudi Arabistan’la yapılan dev silah anlaşması ve son olarak İslam ülkelerini İsrail’le normalleşme anlaşmaları geliyor. Türkiye coğrafya itibarıyla hem doğu ülkesidir hem batı ülkesidir. Türkiye hiçbir zaman Rusya, ABD ve Çin’in güç dengesinde tarafgir konuma girmemeli. Türkiye’nin jeopolitik yapısı kendi bağımsız dış politikasını oluşturmayı gerektirmektedir” ifadelerini kullandı.



Doğu Türkistan meselesinin siyasi ve ekonomik yönlerini değerlendiren Kaya, “Ekonomisi ve sanayisi her geçen yıl büyüyen Çin’in en büyük handikabı hammadde sıkıntısıdır. Hammadde kaynaklarının ve petrol doğalgaz gibi yer altı zenginliklerinin Doğu Türkistan topraklarında olması Çin’i rahatsız ediyor. Çin yönetimi, dini ve milli kültürünü koruyan Müslüman bir halkı kendisine tehdit olarak görüyor. Çin, Türkiye üzerinden Avrupa ile ticaret yapacağı ‘Bir Kuşak Bir Yol’ projesi için Türkiye’de yatırımlar yapmaya çoktan başladı. Türkiye ekonomik kaygıları sebebiyle Doğu Türkistan meselesine sessiz kalıyor” tespitlerinde bulundu.



Milli Görüş Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın kurucu lideri olduğu D-8 İslam Birliği Projesi’nin önemini hatırlatan Kaya, “Türkiye Cumhuriyeti tarihinde komşu ülkelerle iyi ilişkiler kurabilme adına Sadabat Paktı, Balkan Antantı gibi önemli anlaşmalar imzalandı. Bunlardan daha da geniş ve kapsamlısı ise D-8’dir. Erbakan Hocamızın kurduğu D-8 Projesi Türkiye’nin küresel çapta imzaladığı tüm dünya ülkelerini etkileyen en önemli anlaşmasıdır. Türkiye, ne yapıp edip D-8’de imzası bulunan bu 8 ülkeyi bir araya getirmenin hesaplarını yapmalı ve bu güzide kurumu yeniden aktif hale getirmelidir” diye konuştu.



