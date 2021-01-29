Cyle Larin'e sürpriz talip!

Beşiktaş'ın Ocak 2018'de Orlanda City'den kadrosuna kattığı Cyle Larin, Türkiye'deki ilk zamanlarında beklenen performansı gösterememiş ve bir önceki sezonu Zulta Waregem'de kiralık oynayarak geçirmişti.

Siyah Beyazlılar'ın bu sezon daralan forvet rotasyonunda yakaladığı şansı çok iyi değerlendiren Kanadalı golcü, forma şansı bulduğu 23 maçta 15 kez fileleri havalandırıp üç de asist kaydederken beklenen patlamayı yapmış ve piyasa değerini yükseltmişti.

Kara Kartal'ın hâlihazırdaki en skorer ismi olan 1.88 boyundaki santrfor hakkında Fransız basınından gelen son iddia ise gündem yarattı. Foot Mercato adlı internet sitesi, okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde Mostafa Mohamed'i Galatasaray'a kaptıran Saint Etienne'in gözünü 25 yaşındaki futbolcuya çevirdiğini yazdı.

Haberde Beşiktaş'ın Cenk Tosun'u kadrosuna katması hâlinde Ligue 1 ekibinin Larin'i transfer etme şansının doğacağı vurgusu yapıldı. Kanadalının hâlihazırda 2022 yazına dek sözleşmesi bulunuyor.

