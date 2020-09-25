Curtius'dan Mesut Özil itirafı

7 Ekimde oynanacak Almanya Türkiye hazırlık maçı öncesinde Alman Futbol Federasyonu DFB yetkilileri Türk basınıyla Berlin’de bir araya geldi. Alman Futbol Federasyonu adına toplantıya katılan DFB Genel Sekreteri Dr. Friedrich Curtius, Mesut Özil olayında federasyon olarak başarısız olduklarını ve krizi yönetemediklerini söyledi.

Curtius, basın toplantısında öncelikle 7 Ekim tarihinde Köln’de oynanacak, Almanya-Türkiye hazırlık maçına değindi ve her iki takım için de faydalı, güzel bir maç olması dileğinde bulundu. Hazırlık maçının seyircili oynanıp oynanmayacağına henüz karar vermediklerini kaydeden Curtius, buna korona virüs salgınında yaşanacak gelişmeler sonrasında netlik kazanacağını söyledi.

"Irkçılığın toplumumuzda ve özellikle futbolumuzda yeri yoktur"

Alman futbolundaki ırkçılığa da Curtius, “Irkçılığın toplumumuzda ve özellikle futbolumuzda yeri yoktur. Her ırkçı harekete kırmızı kartı göstereceğiz. Bütün eyalet örgütlerimizde yeşil sahalarda ya da kulüplerde meydana gelebilecek ırkçı eylemlerin şikayet edilebileceği ortamlar oluşturduk. Irkçı davranışları şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da tolere etmeyeceğiz” diye konuştu.

"Mesut Özil'in daha fazla yanında olmalıydık"

Alman Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Curtius konuşmasında 2018 senesinde yaşanan Mesut Özil tecrübesinden sonra kulüplerle yakın diyalog başlattıklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bu olaydan ders çıkarmak istiyoruz. Alman futbolunda aktif futbolcuların yüzde 25’ini göçmen kökenli futbolcular oluşturuyor. Bu inanılmaz yüksek bir rakam. Bu futbolculara ulaşmak istiyoruz. Onlarla diyaloğumuzu artırmak istiyoruz. Mesut Özil şahsen çok saygı duyduğum bir milli futbolcumuz. Ama 2 sene önce meydana gelen olayda DFB olarak çuvalladığımızı söyleyebilirim. Zamanında ona daha fazla destek olabilirdik. Nefret söylemlerinin olduğu bir ortamda oyuncumuzun yanında daha fazla olmalıydık. Bundan pişmanlık duyuyorum.”

Curtius, Özil olayının Almanya’da yetişen Türk kökenli futbolcu gençlerin Almanya Milli Takımı yerine Türkiye Milli Takımı'nı tercih etmesini etkileyip etkilemeyeceği sorusuna ise, “İleride ne kadar etkiler bilmiyorum. Tabii ki Alman milli takımını tercih etmelerini isterim ve bundan mutluluk duyarım. Ama Türk milli takımını tercih ederlerse de buna saygı duyarım” diye cevap verdi.

