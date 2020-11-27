Cüneyt Özdemir'den İmamoğlu'na: 5 tane galericiyle baş edemiyorsun...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun soruna çözüm bulamadığını belirten gazeteci Cüneyt Özdemir, "5 tane galericiyle baş edemiyorsun, Doğu Akdeniz'de ne yapacaksın? Avrupa Birliği'nde ne yapacaksın?" dedi.

İstanbul'a yeni 6 bin taksiyi içeren "Taksi taşımacılığının düzenlenmesi teklifi" UKOME toplantısında reddedildi. Ekrem İmamoğlu, ulaşıma dair projesinin rafa kalkması sonrası eleştirilerin odağına geldi.

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Youtube kanalında İmamoğlu'nu soruna çözüm bulamamak, siyaset üretememekle eleştirdi. Özdemir, Twitter hesabından videoyu "Ekrem İmamoğlu İstanbul'daki ilk yenilgisini nasıl aldı?" başlığıyla paylaştı.



İstanbul'da taksilerin kangren olduğunu belirten Özdemir, İmamoğlu'nun bir projeyle soruna el attığına değinerek, konuşmasına şöyle devam etti:

"Oylama yapıldı 'hayır' çıktı. Kardeşim bu İstanbul'un problemi mi problemi. AK Parti önüne çelme takmak istiyor mu istiyor. Adamlar seçimi yenilettiler yendi. Bunu mu çözemeyecek? Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun kafasının arkasında ne var? Biliyoruz ki cumhurbaşkanlığı var.



Sen şimdi İstanbul'da 5 tane galericiyle baş edemiyorsun. Doğu Akdeniz'de ne yapacaksın, Ortadoğu'da ne yapacaksın Avrupa Birliği'nde ne yapacaksın? Şimdi bakıyorsunuz mesela Mansur Yavaş Ankara'da destan yazıyor. Orada engellemiyor mu AK Parti. On katı engelliyor. Ama mesele çözüm üretebilmek. Siyaset dediğin bu."

