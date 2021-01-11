Cüneyt Özdemir'den dijital darbe çıkışı!

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Youtube kanalından ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya hesaplarının kapatılmasını 'dijital darbe' olarak değerlendirdi.

Trump'ın sosyal medya hesabının kapatılmasına tepki gösteren Özdemir, "Amerika'da tuhaf şeyler oluyor... Trump bütün sosyal medya hesapları kapatıldı. Teknoloji devleri Trump'a darbe yaptı. Biz neyi biliyorduk: Konvansiyonel darbe, post darbe, bunu adı da aslında teknolojik darbe...Twitter 90 milyonluk takipçi olan ABD Başkanı Trump'ın hesabını kapattı... Trump'a bunu yapan bize neler yapamaz" dedi.

