Cüneyt Özdemir AK Partili Mahir Ünal'ı haklı buldu! Sert eleştirildi
Gazeteci Cüneyt Özdemir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ı bir çiftçi ile yaşadığı diyalogdan ötürü desteklemesi eleştiri konusu oldu.
GÜNDEM 09.02.2021, 07:47
Gazeteci Cüneyt Özdemir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın TV5 ekranlarında Kahramanmaraş'ta bir çiftçi ile yaşadığı diyalogu anlatması sonrasında kullandığı sözler nedeniyle sert eleştirilere maruz kaldı.
AK Partili Ünal'ın “Bizi mahvettiniz, bizi öldürdünüz” diyen çiftçiye "Cebindeki telefonu kaça aldın?" yanıtını vermesini haklı bulanan Özdemir, "Ben Mahir Bey'in dediğinde hiç de tuhaf bir şey duymadım. Bir insan 'Ben mahvoldum, öldüm' diyorsa abi sen de iPhone 6 kullanma yani... Bana tuhaf gelmedi; bir yandan 5 kuruşun yok bir yandan Iphone 6 alıyorsun" ifadelerini kullandı.
Cüneyt Özdemir, AK Partili Ünal'ı desteklemesi sonrasında sert şekilde eleştirilirken Twitter'dan yaptığı açıklamada ise lince maruz kaldığını ifade ederek şu tepkiyi gösterdi:
"Bu gece de çiftçi düşmanı olmuşum! Güler misin ağlar mısın? Linç is loading... Lafın yarısını alıp kısa videolarla manipüle et, et, et nereye kadar sürecek bu tür manipülasyonlar? Ben artık burada sürekli açıklama yapmaktan yoruldum. Yüreğinizin götürdüğü linçe gidin kardeşim!"
AK Partili Ünal'ın “Bizi mahvettiniz, bizi öldürdünüz” diyen çiftçiye "Cebindeki telefonu kaça aldın?" yanıtını vermesini haklı bulanan Özdemir, "Ben Mahir Bey'in dediğinde hiç de tuhaf bir şey duymadım. Bir insan 'Ben mahvoldum, öldüm' diyorsa abi sen de iPhone 6 kullanma yani... Bana tuhaf gelmedi; bir yandan 5 kuruşun yok bir yandan Iphone 6 alıyorsun" ifadelerini kullandı.
Cüneyt Özdemir, AK Partili Ünal'ı desteklemesi sonrasında sert şekilde eleştirilirken Twitter'dan yaptığı açıklamada ise lince maruz kaldığını ifade ederek şu tepkiyi gösterdi:
"Bu gece de çiftçi düşmanı olmuşum! Güler misin ağlar mısın? Linç is loading... Lafın yarısını alıp kısa videolarla manipüle et, et, et nereye kadar sürecek bu tür manipülasyonlar? Ben artık burada sürekli açıklama yapmaktan yoruldum. Yüreğinizin götürdüğü linçe gidin kardeşim!"
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