Cüneyt Çakır, son 10 yılın en iyi 2. hakemi seçildi

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu, son 10 yılın en iyi 10 hakemini açıkladı.

Belirlenen listede Avrupa'da yönettiği üst düzey maçlarla adından söz ettiren FIFA Kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, 2. sırada seçildi. Zirvede ise Alman hakem Felix Brych, yer aldı.

Hollanda ile Arjantin arasında oynanan 2014 Dünya Kupası yarı final maçını yöneten Cüneyt Çakır, 2015 yılında yönettiği UEFA Şampiyonlar Ligi finaliyle kariyerinin zirvesini yaşadı. Barcelona ile Juventus arasında oynanan o maçta Barcelona, güçlü rakibini 3-1 yenerek kupaya uzanmıştı.

2010-2020 yıllarını kapsayan en iyi hakem listesi şu şekilde;

1- Felix Brych2- CÜNEYT ÇAKIR3- Kuipers4- Niccola Rizzoli5- Nestor Pitana6- Howard Webb7- Damir Skomina8- Martin Atkinson9- Viktor Kassai10- Mateu Lahoz

