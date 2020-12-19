Cüneyt Çakır saçını kazıttı! Yeni stili dikkat çekti
Fenerbahçe'nin Gaziantep FK ile oynadığı karşılaşmada FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın yeni saç stili de dikkat çekti.
GÜNDEM 19.12.2020, 21:28
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Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK deplasmanına konuk olurken maçın hakemi Cüneyt Çakır'ın saçı da sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.
Daha önce akan saç boyasıyla haber olan tecrübeli hakemin saçını kazıtması dikkat çekti.
Daha önce akan saç boyasıyla haber olan tecrübeli hakemin saçını kazıtması dikkat çekti.
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