Cüneyt Arkın'dan Nevşin Mengü'yü şok eden yanıt

Rusya’nın muhalif lideri Alexei Navalny’in Almanya'dan ülkesine dönerek tutuklanmasının ardından Moskova'da olaylar çıkmıştı. Polis, göstericilere sert müdahale etmiş protestoculara biber gazı ve plastik mermi ile müdahaleler olmuştu.

MENGÜ'NÜN CÜNEYT ARKINLI PAYLAŞIMI TERS TEPTİ

Gazeteci Nevşin Mengü, yaşanan protesto olaylarının görüntüsünü “Cüneyt Arkın gibi Rus aktivist” diyerek sosyal medya hesabından paylaştı. Nevşin Mengü’nün bu paylaşımına Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın’dan cevap gecikmedi.

CÜNEYT ARKIN'DAN CEVABIYLA ŞOK ETTİ

Mengü’nün paylaşımını yanıtlayan Arkın, “Fakat Cüneyt Arkın kendi polisine askerine saldırmaz” ifadelerini kullandı.

