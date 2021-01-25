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Cüneyt Arkın'dan Nevşin Mengü'yü şok eden yanıt
Gazeteci Nevşin Mengü, Rusya'da muhalif lider Alexei Navalny’in tutuklanması sonrasında başlayan olaylara dair Cüneyt Arkınlı paylaşımına ünlü aktörden manalı yanıt geldi.
GÜNDEM 25.01.2021, 08:43
Rusya’nın muhalif lideri Alexei Navalny’in Almanya'dan ülkesine dönerek tutuklanmasının ardından Moskova'da olaylar çıkmıştı. Polis, göstericilere sert müdahale etmiş protestoculara biber gazı ve plastik mermi ile müdahaleler olmuştu.
MENGÜ'NÜN CÜNEYT ARKINLI PAYLAŞIMI TERS TEPTİ
Gazeteci Nevşin Mengü, yaşanan protesto olaylarının görüntüsünü “Cüneyt Arkın gibi Rus aktivist” diyerek sosyal medya hesabından paylaştı. Nevşin Mengü’nün bu paylaşımına Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın’dan cevap gecikmedi.
CÜNEYT ARKIN'DAN CEVABIYLA ŞOK ETTİ
Mengü’nün paylaşımını yanıtlayan Arkın, “Fakat Cüneyt Arkın kendi polisine askerine saldırmaz” ifadelerini kullandı.
MENGÜ'NÜN CÜNEYT ARKINLI PAYLAŞIMI TERS TEPTİ
Gazeteci Nevşin Mengü, yaşanan protesto olaylarının görüntüsünü “Cüneyt Arkın gibi Rus aktivist” diyerek sosyal medya hesabından paylaştı. Nevşin Mengü’nün bu paylaşımına Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın’dan cevap gecikmedi.
CÜNEYT ARKIN'DAN CEVABIYLA ŞOK ETTİ
Mengü’nün paylaşımını yanıtlayan Arkın, “Fakat Cüneyt Arkın kendi polisine askerine saldırmaz” ifadelerini kullandı.
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