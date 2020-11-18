Cumurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi ve hukukta reform mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'na katıldı. Burada bir konuşma gerçekleştiren Erdoğan, ekonomi ve hukukta reform mesajı verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının satır başları şu şekilde:

Ayrıntılar geliyor...

Şimdi önümüzde yeni bir dönem var. Artık çok daha güçlü bir şekilde üretime, yatırıma, istihdama ve ihracata odaklanmamız gerekiyor.

Maruz kaldığımız saldırılar sebebiyle istiklal ve istikbal mücadelemize yoğunlaşırken yatırımları ve ekonomiyi de ihmal etmedik.

Daha Kıbrıs meselesinin ne olduğunu, Maraş'ın açılmasının ne anlama geldiğini bilmeyen birine ekonomiyi izah etmek mümkün değildir.

Ömrü boyunca devletten aldığı maaş dışında tecrübesi olmayanların kürsülerden esip gürlemesi teneke tıngırtısından öte anlama sahip değil.

İnşallah önümüzdeki yıl tüm bu zorlukları geride bırakmış olarak bugünleri acı bir tebessümle yad edeceğiz.

Ülkemiz hazırlık devrini geride bırakıp artık şahlanış dönemine giriyor.

Enflasyonla mücadele en önemli önceliğimiz. Hedefimiz bir an önce tek haneli enflasyon rakamlarına ulaşmaktır.

Mali disiplini koruyarak, büyüme ve istihdam odaklı bir anlayışla yolumuza devam edeceğiz.

Eylül ayına ilişkin öncü verilerle üçüncü çeyreği güçlü bir büyüme ile kapatacağımız artık kesinleşmiş oldu.

Gerçekleştirdiğimiz reformlarla ülkemizi iş yapma kolaylığı endeksinde 27 basamak yükselterek 190 ülke arasında 33. sıraya yerleştirdik.

Artık vites yükseltmenin bile yeterli olmadığı, araç değiştirmenin gerektiği bir dönemdeyiz. Bunun için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıyız.

Yüksek faize yatırımcımızı ezdirmememiz gerekiyor.

Şimdi önümüzde yeni bir dönem var. Artık çok daha güçlü bir şekilde üretime, yatırıma, istihdama ve ihracata odaklanmamız gerekiyor.



