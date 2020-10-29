Cumhuriyetçi Parti'nin kampanya hesabı hacklendi; milyonlarca dolar...
ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin kampanya hesabı hacklendi ve 2,3 milyon dolar çalındı.
GÜNDEM 29.10.2020, 19:59
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ABD'de Cumhuriyetçi Parti, önümüzdeki hafta gerçekleşecek başkanlık seçimi öncesinde banka hesaplarının hacklendiğini ve Başkan Donald Trump'ın kampanyasında kullanılacak 2,3 milyon doların çalındığını açıkladı.
Cumhuriyetçi Parti Wisconsin Eyaleti Başkanı Andrew Hitt, ABD Federal Soruşturma Bürosu'na (FBI) haber verdiklerini ve konunun incelendiğini açıkladı.
Hitt, seçime bir hafta kala kampanyalarında harcama yapamamanın kendilerine büyük zarar verebileceğini söyledi.
Trump 2016'daki seçimde Wisconsin eyaletini yalnızca 23 bin farkla kazanmıştı.
Anket şirketleri bu seçimde de başa baş bir yarış yaşandığını, Biden'ın az farkla önde gittiğini belirtiyor.
ABD'nin en kalabalık 20. eyaleti olan Wisconsin seçici kurula 10 kişi gönderiyor.
Cumhuriyetçi Parti Wisconsin Eyaleti Başkanı Andrew Hitt, ABD Federal Soruşturma Bürosu'na (FBI) haber verdiklerini ve konunun incelendiğini açıkladı.
Hitt, seçime bir hafta kala kampanyalarında harcama yapamamanın kendilerine büyük zarar verebileceğini söyledi.
Trump 2016'daki seçimde Wisconsin eyaletini yalnızca 23 bin farkla kazanmıştı.
Anket şirketleri bu seçimde de başa baş bir yarış yaşandığını, Biden'ın az farkla önde gittiğini belirtiyor.
ABD'nin en kalabalık 20. eyaleti olan Wisconsin seçici kurula 10 kişi gönderiyor.
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