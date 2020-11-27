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Cumhurbaşkanlığı'nın dört milyarlık bütçesi Meclis'te görüşülecek

Cumhurbaşkanlığı'nın dört milyarlık bütçesi Meclis'te görüşülecek.

GÜNDEM 27.11.2020, 14:03
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Cumhurbaşkanlığı'nın dört milyarlık bütçesi Meclis'te görüşülecek
Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bugün Cumhurbaşkanlığı bütçesi görüşülecek. 
2021 bütçesinde Cumhurbaşkanlığı'na ayrılan pay 886 milyon TL arttırıldı. Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşlar için ödenekler toplamı 2021’de 4 milyar 39 milyon 453 bin TL olarak belirlendi.
2021 yılı itibariyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da maaşı yüzde 8.3 oranında zamla 81 bin 250 TL’den 88 bin TL’ye yükselecek. Başka bir deyişle Cumhurbaşkanı maaşı üç asgari ücret tutarında artacak. 
Ekonomide kısıtlamalara gidileceğini açıklanmasına karşın Cumhurbaşkanlığı yeni araç alımına da devam edecek. Cumhurbaşkanlığı hizmetlerinde kullanılmak için 2021 yılında 47 yeni taşıt alınacak. Bu taşıtlar arasında iki otobüs, beş panel, beş tane pick-up (kamyonet), beş minibüs, 30 tane binek otomobil yer alıyor.
Cumhurbaşkanlığı idaresine ayrılan bütçe kalemleri arasında, dış politikaya 1 milyar 500 milyon, istihdama 72 milyon, bilgi ve iletişim kalemine 96 milyon 600 bin, Cumhurbaşkanlığına 1 milyar 693 milyon, finansal sistemin geliştirilmesi ve sigortacılık kalemine 30 milyon 240 bin, yönetim ve destekleme programına 287 milyon 600 bin, sanayinin geliştirilmesi, üretime ve yatırımların desteklenmesi kalemine 185 milyon, şehircilik ve risk odaklı bütünleşik afet yönetimi kalemine 175 milyon TL ödenek ayrıldı.
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