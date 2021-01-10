Cumhurbaşkanlığı'ndan WhatsApp kararı!

Türkiye Cumhurbaşkanlığı, Whatsapp'taki veri güvenliği kaygıları nedeniyle haberleşme gruplarını BiPMobil'e taşıma kararı aldı.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Veri mahremiyeti açısından AB ve diğer ülkeler ayrımı kabul edilemez! Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi’nde de belirttiğimiz gibi yabancı menşeli uygulamalar veri güvenliğine yönelik önemli riskler içeriyor.

Bu sebeple dijital verimizi yerli ve milli yazılımlarla korumalı, kendi ihtiyaçlarımıza göre geliştirmeliyiz. Unutmayalım yerli milli çözümler sayesinde Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalır.

Yabancı menşeli muadillerinden çok daha fazlası, # BİP ve #Dedi gibi milli ürünlerimizde var. Tüm vatandaşlarımızı yerli ve milli uygulamaları kullanmaya davet ediyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan’ın belirttiği gibi dijital faşizme hep birlikte karşı duralım!"

