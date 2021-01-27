Cumhurbaşkanlığı'ndan makam aracı kararı!
Alman otomotiv devi Volkswagen'in Türkiye'ye yatırım kararından vazgeçmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı'ndan misilleme geldi.
GÜNDEM 27.01.2021, 00:30
Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Alman Volkswagen, siyasi nedenlerle Türkiye'de fabrika kurmaktan vazgeçmişti. Bu kararın üzerine Cumhurbaşkanlığı birçok kamu kurumunda makam arabası olarak kullanılan başta Passat modeli olmak üzere Audi araçların değiştirilmesi için bakanlıklara uyarı yaptı.
Volkswagen, 2020 yılı içinde Manisa'da fabrika kurmak için çalışma başlattı. Ancak bu fikirden önce pandemi nedeniyle daha sonra ise Türkiye'deki siyasi durum bahane edilerek vazgeçildi. Volkswagen yöneticisi Herbert Diess, Türkiye'de kurulması planlanan fabrika projesinden vazgeçme nedenlerinden birisinin ülkemizdeki siyasi durum olduğunu açıkladı. Manisa'da geçen yıl inşasına başlaması planlanan fabrikanın yıllık 300 bin araçlık kapasiteye sahip olması ve yaklaşık 4 bin kişiyi istihdam etmesi öngörülüyordu.
Volkswagen, 2020 yılı içinde Manisa'da fabrika kurmak için çalışma başlattı. Ancak bu fikirden önce pandemi nedeniyle daha sonra ise Türkiye'deki siyasi durum bahane edilerek vazgeçildi. Volkswagen yöneticisi Herbert Diess, Türkiye'de kurulması planlanan fabrika projesinden vazgeçme nedenlerinden birisinin ülkemizdeki siyasi durum olduğunu açıkladı. Manisa'da geçen yıl inşasına başlaması planlanan fabrikanın yıllık 300 bin araçlık kapasiteye sahip olması ve yaklaşık 4 bin kişiyi istihdam etmesi öngörülüyordu.
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