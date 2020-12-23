Cumhurbaşkanlığı'ndan Can Dündar açıklaması
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, firari sanık Dündar'ın 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
GÜNDEM 23.12.2020, 19:42
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "casusluk ve silahlı terör örgütüne yardım" suçlarından hüküm giyen Can Dündar'ın faaliyetlerinin gazetecilik bağlamında değerlendirilemeyeceğini bildirdi.
Altun, Twitter'dan, MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davada yargılanan firari sanık Dündar'ın 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
"Casusluk ve silahlı terör örgütüne yardım suçlarından hüküm giyen Dündar'ın faaliyetleri gazetecilik bağlamında değerlendirilemez." ifadesini kullanan Altun, şunları kaydetti:
"Bu, gerçek gazetecilere hakarettir. Muhataplarımızdan bağımsız Türk yargısına saygı duyarak, şahsı ülkemize iade etmelerini bekliyoruz."
MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin görüntü ve haber yayınladığı gerekçesiyle hakkında verilen 5 yıl 10 ay hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'ın yeniden yargılandığı davada karar çıktı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında 27 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmedildi. Mahkeme ayrıca Dündar hakkında tutuklama kararının çıkarılmasına da karar verirken, verilen cezada da herhangi bir indirime gidilmedi.
Altun, Twitter'dan, MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davada yargılanan firari sanık Dündar'ın 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
"Casusluk ve silahlı terör örgütüne yardım suçlarından hüküm giyen Dündar'ın faaliyetleri gazetecilik bağlamında değerlendirilemez." ifadesini kullanan Altun, şunları kaydetti:
"Bu, gerçek gazetecilere hakarettir. Muhataplarımızdan bağımsız Türk yargısına saygı duyarak, şahsı ülkemize iade etmelerini bekliyoruz."
MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin görüntü ve haber yayınladığı gerekçesiyle hakkında verilen 5 yıl 10 ay hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'ın yeniden yargılandığı davada karar çıktı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında 27 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmedildi. Mahkeme ayrıca Dündar hakkında tutuklama kararının çıkarılmasına da karar verirken, verilen cezada da herhangi bir indirime gidilmedi.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 23 Aralık 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|13
|26
|2. Galatasaray
|12
|23
|3. Fenerbahçe
|13
|23
|4. Beşiktaş
|12
|22
|5. Gaziantep FK
|12
|21
|6. Hatayspor
|12
|21
|7. Karagümrük
|13
|20
|8. Malatyaspor
|12
|19
|9. Göztepe
|13
|18
|10. Kasımpaşa
|13
|18
|11. Trabzonspor
|13
|17
|12. Antalyaspor
|13
|17
|13. Konyaspor
|12
|15
|14. Başakşehir
|12
|15
|15. Rizespor
|12
|15
|16. Sivasspor
|12
|14
|17. Gençlerbirliği
|12
|12
|18. Kayserispor
|12
|10
|19. Ankaragücü
|12
|9
|20. Denizlispor
|12
|9
|21. Erzurumspor
|13
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|15
|29
|2. Ankara Keçiörengücü
|15
|27
|3. Samsunspor
|15
|27
|4. Tuzlaspor
|14
|27
|5. Altınordu
|15
|27
|6. Altay
|14
|26
|7. Adana Demirspor
|14
|25
|8. İstanbulspor
|13
|22
|9. Bursaspor
|15
|21
|10. Bandırmaspor
|15
|18
|11. Ümraniye
|15
|17
|12. Menemen Belediyespor
|14
|15
|13. Balıkesirspor
|14
|15
|14. Boluspor
|14
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|14
|13
|16. Adanaspor
|11
|12
|17. Ankaraspor
|14
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|14
|31
|2. Leicester City
|14
|27
|3. M. United
|13
|26
|4. Everton
|14
|26
|5. Tottenham
|14
|25
|6. Southampton
|14
|24
|7. Man City
|13
|23
|8. Chelsea
|13
|22
|9. Aston Villa
|12
|22
|10. West Ham
|13
|21
|11. Wolverhampton
|14
|20
|12. Newcastle
|13
|18
|13. Crystal Palace
|14
|18
|14. Leeds United
|14
|17
|15. Arsenal
|14
|14
|16. Burnley
|13
|13
|17. Brighton
|14
|12
|18. Fulham
|14
|10
|19. West Bromwich
|14
|7
|20. Sheffield United
|14
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|12
|29
|2. Real Madrid
|14
|29
|3. Real Sociedad
|15
|26
|4. Villarreal
|14
|25
|5. Barcelona
|13
|21
|6. Granada
|13
|21
|7. Sevilla
|12
|20
|8. Celta de Vigo
|14
|19
|9. Cádiz
|14
|18
|10. Athletic Bilbao
|14
|17
|11. Getafe
|13
|16
|12. Real Betis
|14
|16
|13. Valencia
|14
|15
|14. Eibar
|14
|15
|15. Levante
|13
|14
|16. Elche
|12
|14
|17. Deportivo Alaves
|14
|14
|18. Real Valladolid
|14
|14
|19. Huesca
|14
|11
|20. Osasuna
|13
|11
Sayfalar Tümü