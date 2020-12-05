Cumhurbaşkanlığına kritik soru: Esnafa destek verilecek mi?

Pandemiyle beraber gelen çeşitli yasaklar ve kısıtlamaların ardından esnaf zor duruma düştü. Gelir kaybı yaşayan vatandaşlar her gün geçen gün artarken hükümetin bu konuda destek atmaması süreci daha zora soktu. CHP Niğde Milletvekili Fethi Gürer, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a destek çağrısında bulundu.Milletvekili Gürer, esnaf, şoför, işçi, emekli ve engelliler ile ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a sorular yöneltti.

Oktay’ın cevaplaması istemiyle Meclis’e soru önergesi veren Gürer, “Esnaf, şoför, işçi, emekli, engellinin gelir kaybım destekleme ve işsizliğe karşı koruma amaçlı bir destek paket açıklanması düşünülmekte midir?” diye sordu.

Ömer Fethi Gürer, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’ın yanıtlaması talebiyle yönelttiği sorular şöyle:Esnaf, şoför, işçi, emekli, engellinin gelir kaybım destekleme ve işsizliğe karşı koruma amaçlı bir destek paket açıklanması düşünülmekte midir?Şoför esnafının Sosyal Güvenlik Kurumu ve BAĞ- KUR’daki vergi borçlarının silinmesi düşünülmekte midir?Esnaflar ve çiftçiler için kredi borçlarının yeniden düzenlenmesi, esnaf ve çiftçi kooperatif kredileri yapılandırılması, faizlerin silinmesi ve icra işlemleri durdurulması için planlanan bir çalışma var mıdır?Öğrenci servisi sürücüleri başta olmak üzere, pandemi süreci içerisinde kredi borçlarının faizsiz bir şekilde ertelenmesi için bir çalışma var mıdır? Esnaf, çiftçi ve işini kaybeden vatandaşlara aylık en az 1 asgari ücret desteği verilmesi yönünde bir düşünceniz var mıdır?

