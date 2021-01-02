AKP iktidarında birçok ismin birden fazla göreve gelmesi ile dikkat çekerken bunlara bir yenisi daha eklendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel'e bir görev daha verildi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Şenel, artık YÖK üyesi olarak da görev yapacak.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde de yine devletin üst kademesinde görev alan isimlerin bir başka yerlerde de görev alarak 'huzur hakkı' adı altında binlerce liralık maaş almaları gündeme gelmişti.

