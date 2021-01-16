Cumhurbaşkanlığı sordu halk cevapladı: Tasarrufumuz yok, borçlanıyoruz

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi’nin yaptığı Türkiye Hanehalkı Finansal Algı ve Tutum Araştırması’na 49 ilde 15 bin 41 kişi katıldı. Araştırmada ailelerin tasarruf tercihleri incelendi ve Türkiye’de tasarruf yapabilen vatandaşların oranı açıklandı. Toplumun sadece yüzde 20’si son 12 ayda tasarruf edebildiğini ve para biriktirdiğini söyledi.

Türkiye’deki ailelerin yüzde 53’ü son 12 ayda gelirinin giderini karşıladığını ve tasarruf edemediğini belirtirken, yüzde 16’sı “Tasarruf etmek bir yana geçmiş dönemde biriktirdiklerimizi harcıyoruz”, yüzde 12’si “Hiç tasarrufumuz yok, borçlanıyoruz” dedi.

Tasarruf edemeyenlerin yüzde 45 “Gelirimiz yetmedi”, yüzde 43’ü “Beklenmedik harcamalar çıktı”, yüzde 24’ü “Düzenli bir gelirimiz olmadı”, yüzde 20’si “Aşırı, gereksiz harcama yaptık”, yüzde 16’sı “İşimizde zarar ettik”, yüzde 14’ü “Bakmakla sorumlu olduğumuz kişilerin sayısı arttı”, yüzde 13’ü “Bu süreçte işsiz kaldık”, yüzde 10’u “Ödemelerimizi düzenli bir şekilde alamadık” dedi.

Katılımcıların yüzde 36’sı borcu olduğunu belirtirken, borçlu kişilerin yüzde 76’sının aniden borçları istense ödeyemeyecek durumda olduğu görüldü. Borcu olanların yüzde 34’ü yakınlarından borç aldığını, yüzde 17’si bankadan kredi çektiğini, yüzde 10’u kredi kartına borcu olduğunu söyledi.

Yine araştırmaya göre yurttaşların yüzde 43'ü ülkedeki finans sistemine ilişkin "Finansal sistemimiz zengini daha zengin fakiri daha fakir yapmaktadır" diyor.

Tasarruf edenlerin yüzde 20, geliri giderini karşılayanlar yüzde 53, birikimlerine harcamayanlar yüzde 16 ve borçlananlar yüzde 12 olarak verilen Cumhurbaşkanlığı araştırmasında oranların toplamını yüzde 101 etmesi de dikkat çekti.

CHP Denizli Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Cumhurbaşkanlığı’nın raporuna göre Türkiye’deki yurttaşların yüzde 80’nin tasarruf yapamadığına dikkat çekerek, “Bu araştırmaya göre vatandaşlarımızın yüzde 43’ü Türkiye’deki finansal sistemin zengini daha zengin, fakiri daha fakir yaptığını söylüyor. Üstelik bu rakamların makyajlı olduğu, durumun daha da vahim rakamlara ulaştığı aşikardır” diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi’nin araştırmadaki soruları Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sorması gerektiğini dile getiren Yavuzyılmaz, açlık sınırı ve enflasyon ile asgari ücreti karşılaştırarak, şunları söyledi:



Yavuzyılmaz, “Vatandaşımız açlık ve sefalet ile debelenirken onlara ‘Tasarruf yapabiliyor musunuz?’ demek abesle iştigaldir” dedi.

“Kamu kurumlarının dudak uçuklatan zararları ve hazine garantili yap-işlet- devlet projelerinin vahameti ortadır. Ülke kaynaklarını yok eden AK Parti hükümetinin ta kendisidir. AK Parti hükümetleri döneminde genel maaşa dönen asgari ücret adeta sefalet ücreti halini aldı. Bugün asgari ücretin yüzde 20 fazlası ve altında ücret alan yaklaşık 10 milyon vatandaşımız bulunuyor. Bu sayı neredeyse ücretli çalışanların yarısı demek.”

