Cumhurbaşkanlığı sistemi her alanda tek parti devletini tesis etmiştir

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, TBMM Genel Kurulunda yerinden söz alarak, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Müsavat Dervişoğlu, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte devlet işleyişi bozulmuş, her alanda baskıcı tek parti devleti hakimiyeti tesis edilmiştir." dedi.

AK Parti il başkanlarının kendilerini zaman zaman vali yerine koyan davranışlar sergilemeye başladığını savunan Dervişoğlu, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte devlet işleyişi bozulmuş, her alanda baskıcı tek parti devleti hakimiyeti tesis edilmiştir." diye konuştu.



Dervişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Üzücü olanı bazı valilerin de AK Parti il başkanı gibi davranmaya başlamış olmalarıdır. Tekirdağ'da kapı kapı dolaşıp karne dağıtan AK Parti Tekirdağ İl Başkanı bunun son örneğidir. Öğrencilerin kişisel verileri üçüncü kişilere verilmiş, karneler okul idaresinin bilgisi dahilinde basılmış ve bir siyasi partinin il başkanına teslim edilmiştir. Üstelik karne dağıtımıyla ilgili video, okulun resmi işlemlerinin yapıldığı haberleşme grubunda okul müdürü tarafından paylaşılarak ilgili siyasi partinin yararına faaliyette bulunulmuştur. Tüm bunlar ise olağan karşılanmış, hükümetten herhangi bir tepki gelmemiştir."

