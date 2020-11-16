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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor: Kısıtlamalar gelecek mi?
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak. Toplantıda, salgınla ilgili yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı merak konusu.
GÜNDEM 16.11.2020, 22:25
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak kabine toplantısının ana gündemi başta koronavirüs salgını, toplantıda ayrıca ülke gündemindeki çeşitli konular da görüşülecek.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da bir sunum yapması bekleniyor, koronavirüs tedbirleri, artan vaka ve ölüm sayıları ile son durumun masaya yatırılacağı tahminler arasında.
Ara tatil dönemine giren okulların tatil sonrasındaki durumunun da toplantıda gündeme gelmesi öngörülürken, vaka sayılarının yeniden artmaya başlamasıyla restoranların hizmet saatleri, 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmalarının kısıtlanması gibi tedbirlerin genişletilip genişletilmeyeceği, ayrıca yeni tedbirler alınıp alınmayacağı gibi konuların da ele alınması bekleniyor.
Yerli aşı çalışmalarında gelinen aşamanın da toplantının gündem maddeleri arasında yer alacağı öngörülüyor.
Önceki kabine toplantısında kamu ve özel sektörde esnek çalışmanın teşvik edilmesi kararlaştırılmış, paket servis hariç olmak üzere lokanta, restoran, kuaför, düğün salonu, yüzme havuzu, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonu ve benzeri iş yerlerinde hizmetlerin saat 22.00'de sona ereceği karara bağlanmıştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da bir sunum yapması bekleniyor, koronavirüs tedbirleri, artan vaka ve ölüm sayıları ile son durumun masaya yatırılacağı tahminler arasında.
Ara tatil dönemine giren okulların tatil sonrasındaki durumunun da toplantıda gündeme gelmesi öngörülürken, vaka sayılarının yeniden artmaya başlamasıyla restoranların hizmet saatleri, 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmalarının kısıtlanması gibi tedbirlerin genişletilip genişletilmeyeceği, ayrıca yeni tedbirler alınıp alınmayacağı gibi konuların da ele alınması bekleniyor.
Yerli aşı çalışmalarında gelinen aşamanın da toplantının gündem maddeleri arasında yer alacağı öngörülüyor.
Önceki kabine toplantısında kamu ve özel sektörde esnek çalışmanın teşvik edilmesi kararlaştırılmış, paket servis hariç olmak üzere lokanta, restoran, kuaför, düğün salonu, yüzme havuzu, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonu ve benzeri iş yerlerinde hizmetlerin saat 22.00'de sona ereceği karara bağlanmıştı.
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