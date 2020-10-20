Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Gündemde hangi konular var?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.00'te toplanacak.



Toplantıda son günlerde hızla artış gösteren koronavirüs vakalarına ilişkin alınacak tedbirlerin Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıların, KKTC'de Ersin Tatar'ın Cumhurbaşkanlığına seçilmesi ve bundan sonraki sürecin ele alınması bekleniyor.



Saat 15:00'te başlayacak toplantıda artan koronavirüs vakaların masaya yatırılması bekleniyor. Hafta sonu İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilin valiliğine gönderdiği genelge ile koronavirüs tedbirleri daha da sıkılaştırılırken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın toplantıda bir sunum yapması bekleniyor.



Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına saldırısı da Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ana gündem maddelerinden olacak. Azerbaycan'a verilen destek, Ermenistan'a karşı uluslararası hukuktan doğan hakların da toplantıda konuşulması bekleniyor.



KKTC'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı seçildi. Ersin Tatar'ın seçilmesi sonrası Yavru Vatan'da başlayacak yeni dönemin nasıl olacağı, hangi adımların atılması da kabine toplantısının gündemine gelmesi bekleniyor.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

