Cumhurbaşkanı Erdoğan: Azerbaycan Türkiyesiz olmayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'daki Zafer Geçidi Töreni kutlamalarının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rus barış gücünün Karabağ'a gelmesiyle alakalı Azerbaycan kamuoyunda bir endişe söz konusuydu. Türkiye'nin sürece dahil olmasıyla bu endişe biraz giderildi. Bundan sonraki süreçte Azerbaycan Türkleri, bu endişelerinin tamamen giderileceği şekilde Türkiye'nin fiili varlığını görebilecek mi?" sorusunu şöyle cevapladı:



"Biliyorsunuz bizim zaten Azerbaycan'la askeri eğitim noktasında da bir anlaşmamız var. Son olarak bu anlaşmayı zaten Meclisimizden de geçirmiş bulunuyoruz. Bu iş birliğimizle de bir defa eğitim-öğretim noktasındaki anlaşma aramızdaki dayanışmayı çok daha farklı bir platforma taşıyacaktır. Bununla ilgili Rusya'yla da aramızdaki bağları bir dayanışma içerisinde adeta pekiştirdik. Bunu Sayın Putin'le de görüştük. Türkiye şu anda Azerbaycan topraklarında bu eğitimi-öğretimi yapabileceği gibi, zaten Azerbaycanlı askerler daha önce de ülkemize gelip eğitim-öğretim alıyordu, yine alabilecekler. Bütün bunlar aramızdaki dayanışmayı da pekiştirecektir. Zaten bizim aramızda istihbarat iş birliği vesaire, bütün bunlar var. Yani inşallah Azerbaycan Türkiye'siz olmayacak ve bu dayanışmamız her alanda devam edecek. Azerbaycan'la siyasi, askeri, ekonomik, kültürel, diplomasi, her alanda bu iş birliğini sürdüreceğiz. Sadece başkanlar düzeyinde değil bütün bakanlarımız, diğer birimlerimiz de bu iş birliğini cansiperane devam ettirecek."

