Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan CHP'ye tepki
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “CHP İftira ile gündem değiştiriyor. Oluşturmayı arzu ettiği yapay gündem ile toplumumuzu kutuplaştırmaya çalışıyor” dedi.
GÜNDEM 02.01.2021, 09:56
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Oktay, "CHP 'gündem değiştirmekten' bahsediyordu ya. Eski(meyen) alışkanlıklarının yeniden tedavüle çıkmasına karşı bir şey yap(a)mamanın ezikliği ile (kadına şiddet, taciz ve tecavüz olayları, başörtüsü gibi kadınları giyim tarzı ile ötekileştirme, Türkçe ezan, vb.) şimdi ustası olduğu oyunu tekrar sahneliyor: İftira ile gündem değiştiriyor." dedi.Fuat Oktay yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: “CHP ’Gündem Değiştirmekten’ bahsediyordu ya... Eskimeyen alışkanlıklarının yeniden tedavüle çıkmasına karşı bir şey yapamamanın ezikliği ile (kadına şiddet, taciz ve tecavüz olayları, başörtüsü gibi kadınları giyim tarzı ile ötekileştirme, Türkçe ezan, vb.), şimdi ustası olduğu oyunu tekrar sahneliyor: "İftira ile gündem değiştiriyor. Oluşturmayı arzu ettiği yapay gündem ile toplumumuzu kutuplaştırmaya çalışıyor. Kendisine verilen görev ve aldığı talimat bu yönde çünkü... Milletimiz bu oyunu görür ve bozar. Kadın hakları konusunda Türkiye’de zihniyet dönüşümünü gerçekleştiren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın her konuda sonuna kadar Kadınların yanında olduğunu Milletimiz çok iyi bilir. Kimse, Milletçe birlik, beraberlik ve dayanışmamızı bozamaz” ifadelerini kullandı.
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