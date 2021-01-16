Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Kovid-19 aşısı yaptırdı

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Şehir Hastanesi'nde Kovid-19 aşısı yaptırdı. Oktay, "İnşallah nisana doğru kendi aşılarımız da çıkacak. Ondan sonra önümüz tamamen açılacaktır. Tüm vatandaşlarımıza çok rahatlıkla gelip aşılarını yaptırmalarını tavsiye ediyorum." dedi. Ankara Şehir Hastanesinde CoronaVac aşısının ilk dozunu yaptıran Oktay, tedbir amacıyla 15 dakika beklemesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Oktay, son derece rahat bir şekilde aşı olduğunu belirterek, Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Op. Dr. Aziz Ahmet Surel ile tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Fuat Oktay, şunları söyledi:

Ankara Şehir Hastanesinde aşı uygulaması için 130 odanın ayrıldığını aktaran Oktay, "Dolayısıyla bütün Türkiye'deki şehir hastanelerimiz, diğer hastanelerimiz, aile sağlık merkezlerimizi de düşündüğümüzde son derece geniş bir kapasiteyi şu anda aşılama imkanı için tüm vatandaşlarımıza sunmuş durumdayız." ifadelerini kullandı.

"Bugün itibarıyla 700 bine yaklaştık diye biliyorum. Dolayısıyla çok hızlı bir şekilde, yeni başlamamıza rağmen, aşılamada ilk sırada bulunan ülkeler arasına girmiş durumdayız. İnşallah nisana doğru kendi aşılarımız da çıkacaktır. Ondan sonra önümüz tamamen açılacaktır. Buradan tüm vatandaşlarımıza çok rahatlıkla gelip aşılarını yaptırmalarını tavsiye ediyorum. Bu hem bireysel anlamda sağlık için hem de toplum sağlığı, ülkemizin sağlığı için ve bir an önce normalleşmemiz açısından son derece önemli."

