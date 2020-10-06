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Cumhurbaşkanı kararıyla 7 ildeki bazı yerler hassas bölge ilan edildi

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Bayburt, Bartın, Gümüşhane, Uşak, Yalova, Balıkesir ve Ankara'daki bazı bölgeler, "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi.

GÜNDEM 06.10.2020, 03:34
Cumhurbaşkanı kararıyla 7 ildeki bazı yerler hassas bölge ilan edildi
Cumhuerbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Bayburt, Bartın, Gümüşhane, Uşak, Yalova, Balıkesir ve Ankara'daki bazı bölgeler, "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi.
Bu kapsamda Bayburt'un merkez ilçe sınırları içerisinde bulunan Kızıltepe Uluçayır Fosil 2 Doğal Sit Alanı, Bartın'ın Ulus ilçesindeki Ulukaya Şelaleleri, Gümüşhane'nin Kürtün ilçesindeki Uluköy Çifteköprü, Uşak'ın Ulubey ilçesindeki Kemiklitepe Fosil Yatakları, Yalova'nın Altınova ilçesindeki Hersek Lagünü, Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Kız Adası, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Abacı Peribacaları ile Soğuksu Milli Parkı Ağaç Fosilleri Doğal Sit Alanı, Ankara'nın Çamlıdere ilçesindeki Pelitçik Fosil Ormanı'nın koruma statülerinin yeniden değerlendirilmesi sonucunda, bazı bölgelerin "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edilmesine karar verildi.
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