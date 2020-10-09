Cumhurbaşkanı kararı Petrol-İş sendikasının grevi ertelendi

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Petrol-İş Sendikası tarafından alınan grev kararı genel sağlığı ve milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğünden 60 gün süreyle ertelendi.

Petrol-İş Sendikası’nın Şişecam’a ait Mersin’in Akdeniz ilçesindeki Kazanlı mahallesinde yer alan soda ve krom üretim tesisleri ile Adana’nın Seyhan ilçesinin Arabali mahallesinde yer alan tuz işletmesinde aldığı grev kararının ertelenmesine dair karar Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Karara göre Petrol-İş Sendikası tarafından alınan grev kararı 60 gün süreyle ertelendi. Cumhurbaşkanı kararında grevin genel sağlığı ve milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğü belirtildi.

Söz konusu kararın 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 63'üncü maddesi gereğince alındığı açıklandı.

