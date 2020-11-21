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Cumhurbaşkanı Erdopan: TL’ye güven artacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 18. MÜSİAD EXPO Ticaret Fuarı TL’ye güveni artıracaklarını söyledi

GÜNDEM 21.11.2020, 11:42
Cumhurbaşkanı Erdopan: TL’ye güven artacak
18. MÜSİAD EXPO Ticaret Fuarı’nı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında yatırımların hızlanmasını temin edeceklerini, TL’ye güveni artıracaklarını belirtti.

Bir süre önce dile getirdiği reform hareketine ilişkin yol haritasını netleştirecek açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 18. MÜSİAD EXPO Ticaret Fuarı’nı ziyareti esnasında Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat” olarak özetlediği dörtlü mekanizmayı çalıştırmayı amaçladıklarını, böylelikle girişimleri harekete geçirip yatırımları hızlandıracaklarını anlattı. TL’ye güveni artıracaklarını da kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yolda acı ilaç içmek gerektiğinin farkında olduklarını da belirtti
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