Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeni vefat etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın abisinin oğlu Ahmet Erdoğan, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde ikamet eden Ahmet Erdoğan (73), koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine geçen günlerde Kocaeli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yoğun bakım servisinde solunum cihazına bağlanan Ahmet Erdoğan, akşam saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ahmet Erdoğan'ın cenazesi, memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde toprağa verilecek.

