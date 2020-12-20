Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeni koronadan vefat etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ağabeyi merhum Hasan Erdoğan'ın Kocaeli Başiskele’de yaşayan oğlu Ahmet Erdoğan vefat etti.
GÜNDEM 20.12.2020, 21:59
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Kocaeli Devlet Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın abisi Hasan Erdoğan'ın 73 yaşındaki oğlu Ahmet Erdoğan vefat etti.
Cenaze Rize'de olacak
Kalp hastası olan Ahmet Erdoğan'ın kalbine iki yıl önce stent takılmıştı. Ahmet Erdoğan bu akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi, memleketi Rize'nin Güneysu ilçesine götürülerek, Dumankaya (Pilihoz) köyündeki aile mezarlığında toprağa verilecek.
Cenaze Rize'de olacak
Kalp hastası olan Ahmet Erdoğan'ın kalbine iki yıl önce stent takılmıştı. Ahmet Erdoğan bu akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi, memleketi Rize'nin Güneysu ilçesine götürülerek, Dumankaya (Pilihoz) köyündeki aile mezarlığında toprağa verilecek.
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