Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeni koronadan vefat etti

Kocaeli Devlet Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın abisi Hasan Erdoğan'ın 73 yaşındaki oğlu Ahmet Erdoğan vefat etti.

Cenaze Rize'de olacak

Kalp hastası olan Ahmet Erdoğan'ın kalbine iki yıl önce stent takılmıştı. Ahmet Erdoğan bu akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi, memleketi Rize'nin Güneysu ilçesine götürülerek, Dumankaya (Pilihoz) köyündeki aile mezarlığında toprağa verilecek.

