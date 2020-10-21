Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı zamlanıyor! Erdoğan'ın maaşı ne kadar?

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı ile ilgili çok konuşulacak bir bilgiyi ortaya attı. Özel, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın maaşının 81 bin 250 liradan yüzde 8,3 zamla 88 bin liraya çıkacağını söyledi.



Sosyal medya platformu Twitter hesabından kanun teklifinde 6 bin 750 liralık zamma dikkati çeken Özel, "Erdoğan'ın maaşı yüzde 8,3, sarayın bütçesi yüzde 28,1 artıyor, vatandaşa da yoklukta sabretmek düşüyor." dedi.



Özgür Özel, Twitter hesabından şu paylaşımda bulundu:



TBMM'ye sunulan bütçe teklifine göre Tayyip Erdoğan kendi maaşını yüzde 8,3 zamla 88.000 TL'ye yükseltiyor.Zammın karşılığı 6.750 TL, 3 asgari ücrete denk geliyor.Erdoğan'ın maaşı yüzde 8,3, sarayın bütçesi yüzde 28,1 artıyor, vatandaşa da yoklukta sabretmek düşüyor.

— Özgür Özel (@eczozgurozel) October 21, 2020





TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmeleri bugün AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan başkanlığında başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay komisyona sunum yaptı. Görüşmeleri öncesince siyasi parti temsilcileri tarafından usul tartışması yapıldı. 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nin TBMM'ye geç gönderildiği eleştirilerine ilişkin, "Bütçe her zaman olduğu gibi yine süresi içerisinde teslim edilmiştir. 17 Ekim akşamı saat 21.54'te ekleriyle birlikte teslim edilmiştir. Sonraki süreç Meclisimizin kendi içerisindeki süreçtir." dedi.

"TBMM’ye sunulan bütçe teklifine göre Tayyip Erdoğan kendi maaşını yüzde 8,3 zamla 88.000 TL’ye yükseltiyor. Zammın karşılığı 6.750 TL, 3 asgari ücrete denk geliyor. Erdoğan’ın maaşı yüzde 8,3, sarayın bütçesi yüzde 28,1 artıyor, vatandaşa da yoklukta sabretmek düşüyor."

TBMM'ye sunulan bütçe teklifine göre Tayyip Erdoğan kendi maaşını yüzde 8,3 zamla 88.000 TL'ye yükseltiyor.Zammın karşılığı 6.750 TL, 3 asgari ücrete denk geliyor.Erdoğan'ın maaşı yüzde 8,3, sarayın bütçesi yüzde 28,1 artıyor, vatandaşa da yoklukta sabretmek düşüyor. pushfn('ads'); — Özgür Özel (@eczozgurozel) October 21, 2020

