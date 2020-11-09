Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı kongrede skandal görüntüler!
AK Parti'nin 7. Kocaeli Kongresinde koronavirüs tedbirlerini hiçe sayan görüntüler tepkilere neden oldu.
GÜNDEM 09.11.2020, 08:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı AK Parti Kocaeli İl Kongresi'nde koronavirüs tedbirlerine uyulmayınca ortaya skandal görüntüler çıktı.
İzmit Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen kongrede sadece maske kuralına uyulurken, bir gurubun kol kola girerek yürüdüğü görüntüler sosyal medyada yankı uyandırdı.
İzmit Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen kongrede sadece maske kuralına uyulurken, bir gurubun kol kola girerek yürüdüğü görüntüler sosyal medyada yankı uyandırdı.
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