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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski danışmanından A Haber tepkisi
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eski basın danışmanı Ahmet Tezcan, A Haber’i eleştirdi.
GÜNDEM 19.11.2020, 21:43
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eski basın danışmanı Ahmet Tezcan, A Haber’i eleştirdi. A Haber, “ Bilim Kurulu Üyesi cevap verdi! Şehirler arası seyahat kısıtlaması olacak mı?” başlıklı haber yayımladı.Ahmet Tezcan, sosyal medyada “Başlıkta bir soru var ama haber metninde cevabı yok. Bilen varsa @AHaber ekibine söylesin de haberleri olsun” eleştirisinde bulundu.
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