Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski danışmanından A Haber tepkisi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eski basın danışmanı Ahmet Tezcan, A Haber’i eleştirdi. A Haber, “ Bilim Kurulu Üyesi cevap verdi! Şehirler arası seyahat kısıtlaması olacak mı?” başlıklı haber yayımladı.Ahmet Tezcan, sosyal medyada “Başlıkta bir soru var ama haber metninde cevabı yok. Bilen varsa @AHaber ekibine söylesin de haberleri olsun” eleştirisinde bulundu.

