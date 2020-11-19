Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın danışmanına tepki: Çakma sağlıkçı!

İç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, yeni tip koronavirüse ( Kovid-19) karşı ‘adaçayı-ebegümeci’ karışımı ile gargara yapılmasını öneren Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu’na tepki gösterdi.

Müftüoğlu, Hürriyet’te kaleme aldığı yazıda Prof. Saraçoğlu’nun herhangi bir tıp eğitimi almadığını hatırlattı.

Hürriyet yazarının yazısının ilgili kısmı şöyle:



Tarihimizin en büyük ve en ciddi sağlık tehditlerinden biriyle karşı karşıyayız. Üstelik tehdit uzadıkça uzuyor, ekonomik ve sosyal boyutlar da kazanıyor. Böyle bir durumda her zaman olduğu gibi, tabirimi hoş görün, “eften püften” çözümler sunan, bu büyük salgına “kelle paça, sarmısak-soğan” ile çözüm arayan sözde sağlıkçılar olabiliyor. Bu sözde sağlıkçılara şimdi de yolu herhangi bir tıp fakültesinin önünden bile geçmeyen “unvanlı” ve “aklı evvel” bir çakma sağlıkçı daha eklendi. O çakma sağlıkçı, şimdi de bize bu büyük salgını “ADAÇAYI-EBEGÜMECİ otu çayı” içerek savuşturabileceğimizi söylüyor. Ayıptır, yazıktır! Yapmayın, etmeyin, bilimi bu kadar küçümsemeyin! Konumuz, sorunumuz pandemi gibi ciddi ve hayati bir problemdir. Gelin böyle mühim konularda bari topa bir de siz girmeyin.

