Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tank Palet Fabrikası mesajı! Zarar yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının Verilişinin 86. Yıl Dönümü Programı'nda konuştu. Erdoğan, "Aileye yönelik her saldırıyı, tehdidi doğrudan varlığımıza yapılmış kabul ediyoruz" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:Şiddet gören kadını nasıl koruyorsak terör örgütü tarafından dağa kaçırılan kızlarımızı da korumak zorundayız.İster terörist olsun ister siyasetçi, kadının haklarını hedef alan herkesin karşısına dikilmek insan olarak boynumuzun borcudur. CHP Belediye başkanlarının, belediye başkan yardımcılarının aşağılık kabahatlerini örtmek için 40 takla atan bunlar değil mi?

