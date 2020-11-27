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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika yeni tedbirler açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatandaşlar hala kapalı mekanlarda dikkatli davranmıyor. Yeni tedbirler almaya mecburuz ve alacağız" dedi.

GÜNDEM 27.11.2020, 13:44
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika yeni tedbirler açıklaması
Cuma namazını İstanbul'da kılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, namaz sonrası gazetecilerin sorularını cevaplıyor.
Pandemiyle nedeniyle yeni tedbirler olacak mı sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatandaşlar hala kapalı mekanlarda dikkatli davranmıyor. Yeni tedbirler almaya mecburuz ve alacağız. Bilim Kurulu önerileriyle bu tedbirleri alacağız." cevabını verdi. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar: Özellikle maske, mesafe, bunlar bizim için çok çok önemli fakat buna dikkat edilmediği sürece, hele hele büyükşehirlerde bunun artarak devamı kaçınılmaz hale geliyor.
Aşıyla alakalı olarak da bizim kendi faaliyetlerimiz hızla ilerliyor.Aşı ithali noktasında görüşmelerimiz var. Sayın Putin'le yaptığım görüşmeler var. Çin Sağlık Bakanı ile Sağlık Bakanımın yaptığı görüşmeler var.Önümüzdeki sürece yönelik Varlık Fonu'nu küresel anlamda çok daha farklı bir yere oturtmak istiyoruz.
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