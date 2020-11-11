Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika Berat Albayrak açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlık görevinden Instagram hesabından paylaştığı açıklamayla istifa eden Berat Albayrak'a teşekkür etti. Erdoğan "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı yapan Berat Albayrak'a şahsım milletim adına teşekkür ediyorum. Sağlık sorunları nedeniyle görevinden affını istedi, biz de bu talebi kabul ettik." ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Ateşkesin denetimi için oluşturacağımız ortak Türk- Rus merkezi ile ilgili mutabakat zaptı bu sabah imzalandı.

Türkiye, anlaşmanın uygulanmasını gözetmek ve denetlemek üzere bölgede kurulacak ortak barış gücünde Rusya'yla birlikte yer alacak.

Karabağ bir kez daha eman yurdu haline gelmekte, hilalin gölgesindeki huzurlu yerini almaktadır.Bundan sonra Azerbaycan'la çok daha yakın, çok daha güçlü iş birliği içinde olacak, ortak geleceğimizi birlikte inşa edeceğiz. Türkiye olarak, bölgemizde barışın, huzurun, güvenin, refahın kök salması için üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız.

Kimseye karşı gizli veya açık önyargımız, husumetimiz, karanlık hesabımız yoktur.

Aldığımız tedbirlerle ekonomimizi ayakta tutmayı, hedeflerimizden kopmamayı başardık. Ekonomimizi ayakta tutmayı başardık, ülkemiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile koalisyonlu yılların kaotik ortamına dönmekten kurtulmuştur.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı yapan Berat Albayrak'a şahsım milletim adına teşekkür ediyorum. Sağlık sorunları nedeniyle görevinden affını istedi, biz de bu talebi kabul ettik. Hazine ve Maliye Bakanı olarak Lütfi Elvan arkadaşımızı atamış olduk, görevinde başarılar diliyorum.

