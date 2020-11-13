Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sigara uyarısı! Koronavirüs döneminin belası

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Tekirdağ 7. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "Şu anda koronavirüs döneminin en büyük belası sigara. Sigaraya kesinlikle artık ara vermek, kendi sağlığımız, sıhhatimiz için gerekli." ifadesini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongrede sosyal mesafe kurallarına uymayan partilileri de uyardı. Mitinge katılanların slogan atmaya devam etmesi üzerine E‪rdoğan, “Bu kadar sandalye varken ayakta ve sıkışık duruyorsunuz? Sosyal medyaya dikkat etmiyorsunuz. Anlıyorum, ‘Üşüyoruz’ diyorsunuz ama yine de sosyal mesafeye dikkat edelim” şeklinde uyarıda bulundu.

Bu sırada bir katılımcının “Başkanım sizin için her şeye değer” diye bağırması açık havada yankılandı.



Kongrede sigara uyarısında da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Lütfen sigara içmeyeceğiz. Şu anda koronavirüs döneminin en büyük belası sigara. Sigaraya kesinlikle artık ara vermek, kendi sağlığımız, sıhhatimiz için gerekli. Az önce belediye başkanımızın mekanında hepinizin tanıyıp bildiği bir arkadaşa sigarayı bıraktırdık. 'Söz' dedi. Sözü aldık, şahitlerimiz var. Binali Bey, Büyükşehir Belediye Başkanımız şahit oldular. Kuru ve sulu bunlardan kurtulmak lazım." ifadelerini kullandı.

