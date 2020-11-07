Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e kritik telefon
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da Rus mevkidaşı Lavrov'la telefonda görüştü.
GÜNDEM 07.11.2020, 23:51
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefon görüşme ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmede ikili ilişkiler ile Azerbaycan ve Ermenistan arasında çatışmaların yaşandığı Dağlık Karabağ başta olmak üzere bölgesel gelişmelerin ele alındığı aktarıldı.
Açıklamada, “ Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarından geri çekilmesi gerektiğini belirterek, Azerbaycan'ın karşı harekatının kendi topraklarıyla sınırlı olduğunu ifade etti, Ermenistan yönetiminin aklıselim ile müzakere masasına oturmaya ikna edilmesi gerektiğini dile getirdi” ifadelerine yer verildi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.
Anadolu Ajansı'nın diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre, görüşmede Dağlık Karabağ konusu ele alındı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmede ikili ilişkiler ile Azerbaycan ve Ermenistan arasında çatışmaların yaşandığı Dağlık Karabağ başta olmak üzere bölgesel gelişmelerin ele alındığı aktarıldı.
Açıklamada, “ Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarından geri çekilmesi gerektiğini belirterek, Azerbaycan'ın karşı harekatının kendi topraklarıyla sınırlı olduğunu ifade etti, Ermenistan yönetiminin aklıselim ile müzakere masasına oturmaya ikna edilmesi gerektiğini dile getirdi” ifadelerine yer verildi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.
Anadolu Ajansı'nın diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre, görüşmede Dağlık Karabağ konusu ele alındı.
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