Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Oğuzhan Asiltürk’e nezaket ziyareti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'le görüştü.
GÜNDEM 08.01.2021, 04:33
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ü ziyaret etti.
Asiltürk’ün Ankara Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan evinde gerçekleşen ziyaret, yaklaşık bir saat sürdü. Ziyaretin ardından Asiltürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı makam aracına kadar uğurladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Asiltürk’e Kur’an-ı Kerim hediye ettiği ziyarette, ülke ve dünya gündemine ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.
Asiltürk’ün Ankara Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan evinde gerçekleşen ziyaret, yaklaşık bir saat sürdü. Ziyaretin ardından Asiltürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı makam aracına kadar uğurladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Asiltürk’e Kur’an-ı Kerim hediye ettiği ziyarette, ülke ve dünya gündemine ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.
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