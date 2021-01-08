Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Oğuzhan Asiltürk ziyareti açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü Ankara'daki evinde ziyaret etmesine ilişkin, soruya da cevap verdi.

Erdoğan, Asiltürk ziyaretine ilişkin sorulan soruya şu cevabı verdi:



Detaylar geliyor... Saadet Partisi'nden Erdoğan'ın Oğuzhan Asiltürk ziyaretine ilk yorumCumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ün evinde

Sayın Bahçeli ile yaptığımız görüşme mutat. Zaman zaman kendisinin, zaman zaman benim kendisine ziyaretlerimiz oluyor. Geleceğe dair ne yapabiliriz, durum nedir, ne değildir, bölgedeki faaliyetler, terörle mücadele bunları Sayın Bahçeli ile görüşüyoruz. Kendileri de kabinemize, hükümetimizin çalışmalarına yönelik başarı temennilerini söylüyor. Tarih analizleri de yapıyoruz, neler yapabiliriz bu konuda da Cumhur İttifakı'nın güçlenerek yarınlara devamı için birliğimizi teyit ediyoruz. Sayın Asiltürk ile geçmişte birlikte olduğumuz büyüğümdür. Benim bu ziyaretim hem nezaket hem de bu ittifak meselesinde seçim ittifakı mı olur geleceğe yönelik her türlü desteğin bizim yanımızda olması lazım. Biz yalnızlığı hissetmemiz lazım. Şu anda buna benzer görüşmeleri yapmayı planlıyoruz. DSP Genel Başkanı ile de görüşmemiz oldu. Bundan sonraki süreçte görüşmeler devam edecek.

