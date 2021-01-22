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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan OECD İstanbul Merkezi mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "OECD İstanbul Merkezi"nin açılış törenine video mesaj gönderdi.

GÜNDEM 22.01.2021, 15:54
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan OECD İstanbul Merkezi mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı İstanbul Merkezi açılış programına videomesaj gönderdi.  Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul'umuzda faaliyete geçecek merkezin (OECD) inşallah başarılı çalışmalara imza atacağına inanıyorum." dedi.
Sözlerine bugün hizmete alınacak İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'nın (OECD) İstanbul Merkezi'nin hayırlı olmasını temenni ederek başlayan Erdoğan, "Aranızda bizzat bulunamasam da video mesaj yoluyla da olsa heyecanınızı paylaşmaktan büyük memnuniyet duyuyorum." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin, 60'ıncı kuruluş yıl dönümü geride bırakılan, dünyanın önde gelen 37 ekonomisinin üye olduğu OECD'nin kurucu üyelerinden olduğunu aktaran Erdoğan, "Küresel ekonomi idaresinin temel sütunlarından biri olan OECD'nin bir merkezinin Türkiye'de tesis edilmesini arzu ediyorduk." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Berlin, Meksika, Tokyo ve Washington'dakilere ilaveten İstanbul'umuzda faaliyete geçecek merkezin inşallah başarılı çalışmalara imza atacağına inanıyorum. İstanbul'u, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası örgütler bakımından merkez haline getirme hedefimize de böylece bir adım daha yaklaşıyoruz. OECD'nin İstanbul Merkezi vasıtasıyla teşkilatın Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Avrasya dahil geniş coğrafyalara yönelik çalışmalarına, inşallah bundan sonra daha fazla katkıda bulunma fırsatı yakalayacağız." şeklinde konuştu.
Koronavirüs salgınının, ülkeleri iktisadi ve sosyal gelişmişlik düzeyleri ne olursa olsun, küresel çaplı ağır imtihanlarla karşı karşıya bıraktığına işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, merkezin ev sahipliği yapacağı üst düzey etkinliklerle üye ve ortaklar bakımından önemli bir buluşma noktası haline geleceğini vurguladı.
Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:
"Salgın, var olan küresel durgunluğun daha da derinleşmesine yol açtı. Sadece ekonomik sıkıntıların değil, toplumdaki adaletsizliğin de arttığını gördük. Bu şartlar altında, OECD hem salgınla mücadelede hem de salgının ortaya çıkardığı iktisadi ve sosyal sorunların çözümünde ön almıştır. Küresel ölçekte iktisadi büyüme ve istihdamı tekrar canlandırma yönünde güçlü, kapsayıcı ve sürdürülebilir tedbirler içeren öneriler hazırlamıştır. Birleşmiş Milletler ve bağlı kuruluşlarıyla G20, Dünya Ticaret Örgütü dahil diğer uluslararası örgütlerle etkin iş birliği sergilemiştir. Bu çalışmalar, önümüzdeki dönemde toparlanma sürecinin hızlanmasını sağlayacaktır. İnşallah bu süreçte İstanbul Merkezi, hem teşkilatın ortak ülkelere yönelik stratejisine hizmet edecek hem de üye olmayan ülkelerle ticaret ve yatırım ilişkilerinin güçlendirilmesi doğrultusunda gayret gösterecektir."
"Merkezin, OECD'nin çalışmalarında gerçek anlamda 'merkezi' bir rol üstlenmesini temenni ediyoruz. OECD İstanbul Merkezi'nin Paris ile iletişim halinde çok geniş bir alanda hizmet sunmasını bekliyoruz. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, başta Ticaret ve Dışişleri Bakanlarım ve Sayın Genel Sekreter olmak üzere merkezimizin açılışında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Sayın Genel Sekretere, 1 Haziran 2021 itibarıyla tamamlayacağı görevi boyunca yaptığı çalışmalar için ülkem ve milletim adına teşekkür ediyor, üstleneceği yeni vazifelerde şimdiden başarılar diliyorum. OECD İstanbul Merkezi'nin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyor, sizleri bir kez daha en kalbi duygularımla selamlıyorum." 
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